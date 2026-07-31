Infantino "es la persona equivocada" para dirigir la FIFA, dice el primer ministro británico Andy Burnham

El primer ministro británico, Andy Burnham, estimó este viernes que Gianni Infantino es "la persona equivocada" para dirigir la FIFA, después del anuncio de un proyecto de apertura a inversores privados de la instancia rectora del fútbol mundial.

"Fue una propuesta escandalosa. El mero hecho de que se haya contemplado demuestra, en mi opinión, que (Gianni Infantino) es la persona equivocada para dirigir la organización", declaró el jefe de gobierno británico ante los periodistas en una visita a Sheffield, en el norte del país.

Estas declaraciones refuerzan las de su primera reacción al conocer el proyecto de la FIFA.

"El fútbol no pertenece a inversores", escribió el martes en la red social X.

"Pertenece a quienes llenan las tribunas y que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido", reaccionó este apasionado aficionado del Everton.