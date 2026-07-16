Santander mantiene la corona como la marca más valiosa de España: Brand Finance

Santander mantiene en 2026 su posición como la marca más valiosa de España, en un contexto de demanda interna resiliente y sólido desempeño del sector bancario, según el informe España 100 2026 de Brand Finance, que valora las 100 principales marcas españolas en 143,700 millones de euros, un 9% más que en 2025.

La consultora subraya que la fortaleza de la demanda doméstica, el aumento de salarios, el vigor turístico y la resiliencia de las operaciones internacionales han sostenido el crecimiento de las marcas pese a las presiones macroeconómicas en Europa.

El sector bancario se mantiene como principal motor de valor de marca, liderado por los resultados récord de Santander y BBVA.

Santander incrementa su valor de marca un 23%, hasta 24,200 millones de euros, apoyado en un beneficio neto de 14,100 millones de euros en 2025 y una base de 180 millones de clientes en todo el mundo, que refuerzan su posición entre las grandes marcas bancarias europeas.

Zara conserva la segunda plaza, con un valor estable de 16,400 millones de euros, respaldado por la fuerte demanda internacional y la rentabilidad sostenida de Inditex, mientras continúa optimizando su red de tiendas y avanzando en sostenibilidad.

BBVA se sitúa como tercera marca más valiosa, con un crecimiento del 58% hasta 13,100 millones de euros, uno de los mayores incrementos entre las diez primeras marcas del país. El banco registró resultados récord en 2025, apoyados en el crecimiento del crédito, mayores ingresos y ganancia de cuota de mercado en España, México y Turquía, además de su transformación digital y el despliegue del asistente "Blue" en colaboración con OpenAI.

"La banca continúa siendo el pilar de la economía, con Santander y BBVA demostrando cómo la diversificación internacional, la capacidad digital y la ejecución disciplinada se traducen en un liderazgo de marca sostenido", destaca Pilar Alonso Ulloa, directora general para Iberia y Sudamérica de Brand Finance.

Mercadona, marca más fuerte; Supercor, la que más crece

En fortaleza de marca, Mercadona se sitúa como la marca española más fuerte en 2026, con un valor de marca al alza del 22%, hasta 7,300 millones de euros, una puntuación de fortaleza (BSI) de 93.1 sobre 100 y calificación AAA+.

Brand Finance atribuye esta fortaleza al alto conocimiento de la marca, la preferencia de compra y la lealtad del cliente en la distribución alimentaria, apoyadas en su filosofía del "jefe", la calidad constante, precios competitivos y una sólida estrategia de marca propia.

Mahou, segundo en fortaleza de marca

Mahou ocupa la segunda posición en fortaleza de marca, con un valor de 821.6 millones de euros, BSI de 90.8 y calificación AAA+, beneficiándose de una alta familiaridad, reputación y conexión emocional con los consumidores españoles, reforzada por su trayectoria y liderazgo en el mercado cervecero.

BBVA mantiene la tercera posición en fortaleza, con una puntuación BSI de 90.1 y AAA+, impulsada por la aceptación de su modelo de banca digital y sus credenciales ESG, tras financiar 63,000 millones de euros en operaciones sostenibles en el primer semestre de 2025.

La fortaleza local de Estrella Galicia

En términos de fortaleza local, Estrella Galicia emerge como la marca más fuerte si solo se consideran encuestados españoles, con una puntuación de 97,7. Le siguen Mercadona, Iberdrola, Iberia, Mahou, Meliá, Mapfre, Antena 3, Zara y Repsol.

SuperCOR se convierte en la marca española que más crece en 2026, al duplicar más que su valor de marca, con un aumento del 108%, hasta 212 millones de euros. La cadena mejora su BSI de 37.8 a 52.1 puntos gracias a un reposicionamiento estratégico dentro del grupo El Corte Inglés, tras la venta en 2024 de 47 tiendas no estratégicas a Carrefour, lo que ha permitido focalizarse en retail de proximidad, surtidos locales y formatos de supermercado más modernos y de mayor nivel.

Moeve, marca a seguir; Iberia lidera en sostenibilidad ambiental

El informe señala a Moeve -nuevo nombre de Cepsa- como "marca a seguir" en 2026, tras un proceso de rebranding corporativo que la posiciona como actor clave en la transición energética europea. Su estrategia se orienta hacia soluciones de energía y movilidad basadas en moléculas verdes, en línea con su transformación a largo plazo.

En percepciones de sostenibilidad ESG, Iberia y Estrella Galicia destacan con las valoraciones más altas entre consumidores españoles. Iberia lidera especialmente en la dimensión ambiental, apoyada en su compromiso de cero emisiones netas en 2050, la adopción a gran escala de combustible sostenible de aviación (SAF) y su participación en la alianza Círculo SAF para acelerar la descarbonización del sector aéreo.

Meliá y NH Hotels & Resorts también registran percepciones sólidas en los tres pilares ESG por tercer año consecutivo, gracias a su foco en implicación de empleados, liderazgo inclusivo y transparencia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.CAIXABANK, MOVISTAR E IBERDROLA, EN EL 'TOP TEN'

Caixabank, Movistar e Iberdrola, en el top 10

Entre las marcas destacadas del top español figuran CaixaBank, que aumenta un 18% su valor de marca hasta 7,600 millones de euros y se sitúa cuarta; Movistar, que baja un 16%, hasta 6,500 millones y ocupa el sexto puesto; Iberdrola, con 5,100 millones de euros y séptima posición; Mapfre, que crece un 10% hasta 4,600 millones de euros; Repsol, que sube un 4% hasta 4,200 millones de euros; y El Corte Inglés, que reduce su valor un 3% hasta 3,600 millones de euros y se sitúa en décima posición.

Amadeus, con 3,000 millones de euros y un aumento del 4%, se queda a las puertas del 'top 10', en el undécimo puesto.