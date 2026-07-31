La apuesta de Meta: desarrollar agentes de IA para impulsar a emprendedores y negocios

Entre los planes de Meta que involucran la Inteligencia Artificial, se encuentra un servicio que podría ayudar a emprendedores y negocios a mejorar sus ventas.

Durante el reporte de resultados del segundo trimestre de la compañía, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, estimó que en los próximos cinco años, los agentes personales de IA no solo serán chatbots, sino que podrían realizar tareas más complejas.

En este contexto, el servicio de IA podría apoyar a emprendedores y negocios en la gestión de sus operaciones con un esquema de cobro con base en los resultados, como lo dio a conocer la revista Inc.

La propuesta de Meta para impulsar a las empresas

Más de un millón de negocios utilizan los agentes de Inteligencia Artificial de Meta en plataformas de mensajería como WhatsApp y Messenger, menciona Mark Zuckerberg, lo que abre una oportunidad para ampliar el uso de estas herramientas e impulsar las ventas.

Con el tiempo, nos gustaría convertir esto en un servicio integral de negocios que pueda ayudarle a iniciar y gestionar un negocio completo utilizando las plataformas de Meta”, expresó Mark Zuckerberg a los inversores durante la presentación de resultados del segundo trimestre de Meta.

Actualmente los agentes de IA pueden conversar con los clientes y concretar ventas; sin embargo, la estrategia de Meta busca que estas herramientas sean capaces de resumir conversaciones, identificar necesidades de los clientes, analizar información sobre la competencia y con ello, sugerir estrategias para las empresas.

Lo más destacable es el método de cobro, ya que se haría por medio de suscripciones y tarifas basadas en el volumen de compra. Mark Zuckerberg explicó que sería similar al modelo utilizado en la creación de campañas publicitarias, en el que se paga con base en los resultados.

La apuesta de Meta por la Inteligencia Artificial se refleja en el tamaño de la inversión, debido a que la empresa anunció que planea realizar un gasto de capital entre 130,000 y 145,000 millones de dólares.