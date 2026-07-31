La Comisión Europea imputa a Temu por no cooperar en la redada de diciembre

La Comisión Europea ⁠anunció este viernes que ha imputado a la empresa china ⁠de comercio electrónico Temu ⁠por no cooperar adecuadamente durante una inspección realizada en diciembre en su sede europea de Dublín, en el marco de una investigación para determinar si la empresa se benefició de subvenciones extranjeras que distorsionaron la competencia.

"La Comisión considera, de forma preliminar, que Temu ha incumplido su obligación de cooperar activamente en múltiples aspectos relacionados con el desarrollo de la inspección", ha señalado la Comisión en ⁠un comunicado.

Entre el ⁠2 y ⁠el 5 de diciembre, la Comisión ⁠llevó a cabo una inspección sin previo aviso en las oficinas de la empresa de comercio electrónico, que forma parte de PPD Holdings, en Dublín, Irlanda.

Los cargos podrían acarrear una multa de hasta el 1% de la facturación anual total de Temu.

Las inspecciones formaron parte de una investigación, en el marco del Reglamento de la Unión Europea sobre subvenciones extranjeras, para determinar si Temu, una filial de PDD Holdings, recibió ayudas estatales que pudieran haberle proporcionado una ventaja desleal en Europa.

En un comunicado, Temu manifestó su desacuerdo con los cargos de la Comisión y negó haber recibido subvenciones que distorsionen la competencia.

La Comisión, que actúa como autoridad de competencia de la UE, señaló que Temu incumplió varias solicitudes de ⁠información durante las inspecciones.

"Dichas solicitudes se ⁠referían al suministro de ⁠información sobre la organización y la gestión de las actividades ⁠de Temu en la UE y sobre las herramientas y sistemas informáticos utilizados por la empresa para sus actividades en la UE", indicó en un comunicado. Asimismo, también se le instó a presentar "libros y registros específicos sobre las actividades de la empresa en la UE".

Temu afirmó que ⁠cooperó plenamente y cumplió con todas las solicitudes formuladas por la Comisión durante la inspección.