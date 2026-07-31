Investigadores de la IBERO crean tecnología para convertir botellas de PET en materia prima

Una botella de PET ya puede convertirse en otra botella, en una fibra de poliéster o una resina sin perder calidad gracias a investigadores de la Universidad Iberoamericana (IBERO), que desarrollaron una tecnología patentada que recupera las materias primas originales con las que se fabrica este plástico y las reincorpora a la industria.

A diferencia del reciclaje tradicional, que reutiliza el plástico y puede degradar sus propiedades con cada ciclo, esta innovación descompone químicamente el PET para recuperar ácido tereftálico, una de las materias primas esenciales para fabricar nuevas botellas, fibras de poliéster, resinas y otros materiales industriales.

De acuerdo con los investigadores Jorge Ibáñez Cornejo, Rubén César Vásquez Medrano y Arturo Fregoso Infante, el desarrollo también permite recuperar hidróxido de sodio mediante un proceso electroquímico que reduce el consumo de reactivos y genera hidrógeno y oxígeno como subproductos.

Lo volvemos a transformar a sus materias primas originales", explicó Arturo Fregoso Infante.

El investigador añadió que el ácido tereftálico obtenido mediante este proceso tiene la misma calidad que el producido a partir del petróleo, por lo que puede reincorporarse a los procesos industriales sin afectar el desempeño del material.

El desafío de cerrar el ciclo del PET

El desarrollo busca responder a uno de los principales retos del reciclaje de PET. Cada año a nivel mundial se generan 350 millones de toneladas de residuos plásticos en el mundo, de los cuales el 12%, es decir, más de 42 millones de toneladas corresponde a PET, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y aunque una parte se recicla, una proporción importante termina fuera.

En México, el desafío también es significativo, puesto que se consume alrededor de 750,000 toneladas de ácido tereftálico al año para fabricar PET; sin embargo, solo cerca del 30% del material se recicla. Esto significa que aproximadamente 470,000 toneladas quedan fuera de los procesos de valorización.

Para los investigadores, recuperar las materias primas originales permitiría reincorporar ese material a la industria y ampliar las posibilidades de aprovechamiento del plástico.

reciclaje PET-IBEROEspecial.

Del envase a nuevos productos

El ácido tereftálico recuperado puede utilizarse para fabricar nuevamente PET, así como fibras de poliéster, resinas y otros materiales industriales.

Uno de los sectores con mayor potencial es el textil. La producción mundial de fibras de poliéster ronda los 80 millones de toneladas al año, por lo que una botella desechada podría transformarse nuevamente en envases, ropa deportiva, textiles o diversos productos industriales.

La innovación aun se encuentra en etapa de laboratorio, por lo que el reto es escalar el proceso a nivel industrial para demostrar su viabilidad técnica y económica, un reto clave para que esta innovación pueda incorporarse a la cadena de reciclaje del PET.