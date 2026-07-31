Un asesor de Infantino dimite por el plan de vender una participación del Mundial

Un ⁠alto asesor del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dimitió este viernes en protesta por los planes de vender ⁠una participación en el Mundial, mientras el fútbol europeo amenazaba con un boicot y las confederaciones regionales se unían contra la controvertida propuesta.

Carlos Cordeiro dimitió con efecto inmediato y calificó el plan como "un mal acuerdo para el fútbol".

Cordeiro, nombrado en 2021 por Infantino para ayudar ⁠a definir el futuro de la FIFA, afirmó ⁠que el organismo rector del fútbol estaba "hipotecando el futuro del deporte sin ninguna justificación convincente".

"Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro del deporte a largo plazo", dijo Cordeiro en un comunicado.

El exbanquero y exvicepresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos añadió que no había participado en la elaboración de la propuesta y que se oponía a ella "inequívocamente".

Pese a la creciente oposición, la FIFA, con sede en Suiza, dijo que "informaciones incorrectas de los medios" habían alterado esta semana el proceso de consultas previsto, pero que seguiría adelante y sometería la propuesta a sus 211 federaciones nacionales.

"Seguiremos adelante con este proceso de consultas para garantizar que cada federación miembro tenga la posibilidad de emitir su voto basándose en los hechos", indicó en un comunicado difundido en plena noche europea.

La FIFA ha propuesto crear una filial valorada en 20,000 millones de dólares, FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar el Mundial y sus otros torneos, y ofrecer a inversores externos una participación de hasta el 20 por ciento.

Thrive Eternal, un fondo gestionado por Thrive Capital —firma fundada por Joshua Kushner—, encabezaría previsiblemente el grupo inversor propuesto, según la FIFA. Joshua es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La UEFA lidera la oposición al plan de la FIFA para el Mundial

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) ha liderado la amplia oposición a la propuesta y acusó a la FIFA de poner en venta el "alma" de este deporte.

El jueves, los 55 países miembros de la UEFA votaron por unanimidad boicotear todos los torneos de la FIFA, menos de dos semanas después de que España se proclamara campeona del mundo.

"Nadie está vendiendo el fútbol. Es algo que la ⁠FIFA jamás contemplaría", respondió el organismo en su comunicado del viernes. "Todo el mundo ⁠tiene derecho a expresar su oposición y a solicitar más ⁠aclaraciones, pero ninguna entidad puede afirmar que representa a las 211 federaciones miembro de todo el mundo."

"Debe permitirse que cada federación miembro examine la propuesta ⁠y participe en la configuración de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA."

La Concacaf, la confederación regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, rechazó la propuesta durante una reunión celebrada el jueves, pero el organismo, integrado por 41 federaciones, no siguió los pasos de la UEFA con una amenaza de boicot.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), compuesta por 47 miembros, dijo el viernes en un comunicado que "se solidariza" con la UEFA y la Concacaf, aunque tampoco llegó a amenazar con un boicot.

La AFC, que históricamente no ha criticado a la FIFA con tanta frecuencia ni vehemencia como su homóloga europea, la UEFA, cuestionó la viabilidad de la propuesta ⁠tras la respuesta abrumadoramente negativa.

También planteó dudas sobre los procesos de toma de decisiones de la FIFA, en un ataque apenas velado contra Infantino.