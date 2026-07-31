Petróleo sube levemente pero se encamina a un alza mensual de más de 20% en julio 

Los precios del petróleo subían este viernes y apuntaban a ⁠un alza mensual, mientras los operadores evalúan los flujos de suministro a través de los principales cuellos de botella marítimos y la evolución ⁠de las negociaciones entre Estados Unidos ⁠e Irán.

A las 09:52 GMT, los futuros del Brent mejoraban 47 centavos, o un 0.53%, a 89.5 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaban 4 centavos, o un 0.05%, a 83.63 dólares.

El Brent se encamina a trepar un 22% en julio y el WTI, un 20%, poniendo fin a dos meses consecutivos de caídas para ambos índices de referencia.

"El mercado ha dejado de reaccionar a la guerra y ha empezado a reaccionar a los datos sobre el transporte marítimo", afirmó Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán impidió que dos petroleros atravesaran el estrecho de Ormuz, mientras que otros cuatro cambiaron de rumbo, según informó la agencia de noticias Fars.

Dos superpetroleros (VLCC) que transportaban crudo cargado en el golfo Pérsico sí salieron del estrecho este viernes, aunque el tráfico por esta vía ⁠marítima sigue siendo escaso, según los datos ⁠de seguimiento de buques ⁠de Kpler. Por su parte, el jueves atravesaron el estrecho de Bab el-Mandeb 29 ⁠buques de mercancías.

Las conversaciones entre Irán y Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz continúan, según la Agencia Iraní de Noticias Laborales, a pesar de que Teherán haya rechazado la propuesta omaní para una gestión conjunta de la vía navegable.

Arabia Saudita pretende liderar una coalición para reforzar la cooperación en materia de defensa en el estrecho de ⁠Bab el-Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén, todos ellos puntos estratégicos para el suministro energético.