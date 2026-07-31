Biciclo. Se lanzan en búsqueda de personal capacitado para integrar las estructuras electorales del país mediante filtros basados en el mérito, la transparencia y la igualdad de oportunidades. El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales (OPL) lanzaron la convocatoria para el Concurso Público de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional 2026. Como medida de inclusión, el INE tradujo el resumen del proceso a diversas lenguas indígenas en coordinación con traductores especializados; las bases y vacantes ya están disponibles en su sitio web.

Rehilete. En la Mesa Directiva del Senado consideran que la iniciativa remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum que crea la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio acabaría con la “lotería territorial” provocada por la disparidad entre los 32 códigos penales estatales, unificando el tipo penal para asegurar que toda muerte violenta de una mujer se investigue de origen como feminicidio. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, dice que hay entidades donde las razones de género exigidas por el tipo penal son tan restrictivas que en la práctica el feminicidio termina reclasificado como homicidio simple.