El cobre se encamina a un alza mensual de 3% por temores ante bajo nivel de existencias

Los precios del cobre subían este viernes y se encaminaban a ⁠registrar un alza del 3% en julio, tras el aumento del apetito por el riesgo en los mercados bursátiles y las preocupaciones por la falta de existencias visibles ⁠fuera de Estados Unidos.

A las ⁠09:54 GMT, el contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.1%, a 13,821.5 dólares por tonelada, tras alcanzar los 13,883 dólares, su nivel más alto desde el 22 de julio.

"El cobre entra en agosto con unos fundamentos favorables", afirmó Ewa Manthey, de ING.

"El mercado sigue enfrentándose a un déficit de oferta y a unas reservas limitadas fuera de Estados Unidos, lo que deja a los precios vulnerables ante cualquier nueva perturbación o indicio de una mayor demanda", dijo.

Las existencias de cobre disponibles en los almacenes registrados en la LME cayeron un 50% en julio, ya que se marcaron grandes volúmenes como preparados para su entrega, y actualmente se sitúan en 101,650 toneladas, el nivel más bajo desde mediados de enero.

Como indicio de cierta escasez en el suministro a corto plazo, la prima del contrato al contado de cobre de la LME sobre el contrato a plazo a tres meses se situó el jueves en 40 dólares por tonelada, su máximo en siete meses, frente ⁠a un descuento de 49 dólares a principios ⁠de julio.

El aluminio en la ⁠LME perdía un 0.8%, a 3,170.50 dólares, aunque el metal sigue registrando una subida del ⁠3% este mes debido a las preocupaciones sobre los envíos desde la región del golfo Pérsico en medio de la guerra con Irán.

"Las condiciones de la oferta están mejorando, sobre todo gracias a la recuperación de la producción en Oriente Medio y a que las exportaciones chinas se mantienen elevadas, pero se espera que el mercado siga registrando un déficit", señaló Manthey.

En otros metales básicos en la LME, ⁠el zinc operaba estable a 3,620.5 dólares; el plomo restaba un 0.2%, a 1,892 dólares; el estaño ganaba un 0.3%, a 54,980 dólares; y el níquel avanzaba un 0.1%, a 17,290 dólares.