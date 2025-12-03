Preocupa a la banca bajo crecimiento económico de México, pero confía en que en 2026 empiece la recuperación

La Asociación de Bancos de México (ABM) ve con cierta preocupación el bajo crecimiento que está registrando la economía, aunque confía que en el 2026 empiece la recuperación.

Emilio Romano, presidente del organismo, destacó que algunos organismos como el propio Banco de México (Banxico) han bajado las perspectivas de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB), en este caso a 0.3%, para un promedio de 0.6% para el 2025.

Lo anterior, dijo, es una noticia que no alienta mucho, pero explicó que se debe principalmente a factores externos, aunque también a algunos internos.

“Estamos esperando un 2025 que cierra con un crecimiento que no es el que esperamos; un crecimiento que está lejos del potencial. Nuestro país no está creciendo a niveles del 3 o 4%, y no tenemos por qué no estar creciendo a esos niveles, en la medida en que tengamos certidumbre, que las reglas estén claras”, dijo.

Factible crecimiento de más de 1% en 2026

El líder de los banqueros resaltó que si bien el actual es un año que decepciona en materia de crecimiento, consideró que en el próximo es factible un incremento superior al 1.0 por ciento.

“¿Por qué no arriba del 1%? Bueno, creemos que puede ser mayor al 1%, pero todavía no tenemos visibilidad de qué tan cercano en el año, qué tan lejos en el año, se van a ir dando estas nuevas claridades, digamos, en materia de comercio exterior y en materia del T-MEC”, señaló.

Agregó: “También tiene que ver con cómo se desempeña la economía de los Estados Unidos de América, que es fundamental para la economía mexicana”.

Jorge Arce, vicepresidente de la ABM, agregó que también se espera que en el 2026 empiecen a desarrollarse proyectos de infraestructura.

Para el 2027, el presidente de la Asociación de Bancos de México estimó que sí se espera un crecimiento superior al 2.0 por ciento.

Pide reglas claras

Este año se presentaron una serie de cambios a las reglas que rigen a la banca, la más reciente, la que propone bajar las cuotas de intercambio en los pagos con tarjetas.

Al respecto, Emilio Romano expuso que algo importante para el sector es que haya reglas claras, que generen certidumbre para el negocio bancario.

“Quiero hacer notar que uno de los principales requerimientos, para que la banca pueda crecer y el país pueda crecer es el que haya seguridad. La incertidumbre acaba con la inversión, la incertidumbre acaba con el crédito, acaba con la voluntad de crecer, es por eso que es muy importante que en México tengamos las reglas claras, que se apliquen de manera imparcial, pronta y expedita”, expresó.

En este sentido, confió que la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, una vez que quede formalizado su nombramiento, continúe con el camino de fortalecer el Estado de Derecho.

“Nosotros estamos contando con que el año que entra va a ser un año en donde vamos a poder ver a la banca con reglas claras, con reglas estables, con el juego predecible para que podamos nosotros dedicarnos a lo que hacemos mejor, que es atender las necesidades bancarias de México”, subrayó.

Mencionó que este año sí hubo más cambios para el sector de los que se hubieran querido.

“Afortunadamente, algunos de ellos se fueron negociando y estamos llegando a consensos”, enfatizó.