Crédito crece, pero aún hay mucho por hacer: ABM

Aunque el crédito bancario ha crecido en los últimos años en el país, aún hay mucho por hacer y se trabaja con el gobierno para seguir avanzando, afirmó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Lo anterior luego de que la víspera se presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, en donde se destacó que, pese a los avances, aún hay retos como una mayor penetración del crédito, principalmente a mujeres, mipymes y grupos vulnerables.

Entrevistado en el marco de la firma de un convenio con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, el líder de los banqueros resaltó que el sector se encuentra sólido, con niveles de capitalización y liquidez históricos.

Está creciendo el crédito como proporción del PIB, estamos ya al nivel del 36%, que es el nivel más alto que ha habido en los últimos 30 años”, dijo.

Agregó: “pero sin duda tenemos mucho por hacer y estamos trabajando con el contexto de Plan México y junto con el gobierno federal para continuar avanzando, para que la banca siga siendo una fuente de seguridad, de estabilidad y de financiamiento de los sueños de los mexicanos”.

Emilio Romano subrayó que hay mucho empeño en seguir financiando a los mexicanos, y a las empresas del país.

“Tenemos el compromiso en el Plan México de avanzar en los créditos a las mipymes. Ya estamos en el 26% de cobertura, empezamos en el 24% de cobertura y no nos vamos a limitar con el 30% del objetivo, sino que vamos a buscar penetrar todavía más, a través de créditos, lo más profundo posible en la economía del país para poderla digitalizar, para poderla bancarizar y para poder garantizar un mejor México para los mexicanos”, enfatizó.

Hay áreas de oportunidad

Respecto a los casos de CIBanco e Intercam —el primero ya cerró y el segundo vendió gran parte de su negocio— tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero, el presidente de la ABM mencionó que hay áreas de oportunidad, pero insistió en que el sistema financiero mexicano está muy sólido.

“Hay áreas de oportunidad y las estamos trabajando, el hecho de que hayamos tenido estos casos, nos ha fortalecido todavía más, porque nos ha hecho redoblar los esfuerzos para que podamos siempre estar a la vanguardia y un paso adelante de las actividades ilícitas que tienen que estar fuera de la banca, y por eso hoy por hoy la banca en México está todavía más sólida”, apuntó.

Economía puede crecer más rápido

El líder de los banqueros señaló que pese a la desaceleración de la economía mexicana, hay las bases para que se crezca de manera más rápida.

“Especialmente una vez que quede ya acordado y revisado el T-MEC y podamos seguir dando certidumbre a la inversión”, expuso.

Al respecto, subrayó que para que el país pueda crecer a niveles más altos, la clave es dar certidumbre.

Y como certidumbre, lo que la banca pide es que las reglas del juego estén establecidas, estén claras, estén firmes para que podamos nosotros conocer bien el marco donde operamos y con esto, con esta certidumbre, poder crecer”.

Añadió: “entonces nosotros vemos con muy buenos ojos la intención del gobierno federal de establecer reglas claras, de no cambiar las reglas del juego para que nosotros podamos seguir avanzando y contribuir al desarrollo del país”.