Acuerdo de Visa y Mastercard por 38,000 millones de dólares obtiene aprobación de juez en EU

Un juez estadounidense concedió la aprobación preliminar al acuerdo revisado, por valor de 38,000 millones de dólares, alcanzado por Visa y Mastercard con los comerciantes que acusaban a las redes de tarjetas de cobrar comisiones excesivas por procesar los pagos con sus tarjetas de crédito.

El juez federal de distrito Brian Cogan, de Brooklyn (Nueva York), afirmó que el acuerdo, que afecta a más de 12 millones de comerciantes, es "justo, razonable y adecuado", y que probablemente acabará concediendo la aprobación definitiva.

Cogan dictó su fallo el martes, casi dos años después de que otro juez rechazara un acuerdo propuesto de 30,000 millones de dólares por considerarlo insuficiente. Algunos grupos, entre ellos la Federación Nacional de Minoristas, la mayor asociación de comercio minorista del mundo, también se opusieron al nuevo acuerdo y planean presentar nuevas impugnaciones.

El acuerdo anunciado en noviembre tenía por objeto poner fin al litigio que comenzó en 2005, cuando los comerciantes acusaron a Visa, Mastercard y a los bancos de conspirar para violar las leyes antimonopolio estadounidenses, entre otras cosas mediante el cobro de "comisiones por transacción".

También conocidas como comisiones de intercambio, las comisiones por transacción ascendieron a 118,800 millones de dólares para Visa y Mastercard en Estados Unidos en 2025, frente a los 111,200 millones de dólares de 2024 y los 25,600 millones de dólares de 2009, según la Merchants Payments Coalition. La comisión media fue del 2.36%.

Visa y Mastercard acordaron reducir las comisiones por transacción en 0.1 puntos porcentuales durante cinco años, mientras que las tasas estándar para los consumidores se reducirían a un máximo del 1.25% durante ocho años.

Los comerciantes también podrían elegir si aceptan tarjetas de distintas categorías: tarjetas comerciales, tarjetas de consumo premium —incluidas las populares tarjetas de recompensas que dominan el mercado de las tarjetas— y tarjetas de consumo estándar.