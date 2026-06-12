Secretaría de Economía y Visa llevan pagos digitales a más de 692,000 mipymes

Más de 692,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ya acetan pagos digitales gracias al programa Crece tu Mipyme, una iniciativa de la Secretaría de Economía y Visa.

Con ello, el programa superó la meta planteada en diciembre de 2025, cuando se propuso incorporar a 500,000 negocios al ecosistema digital y facilitar su acceso a servicios financieros antes del Mundial de 2026.

De acuerdo con un análisis de Visa, estos negocios aumentaron 68% sus ventas, resultados que se vieron al comparar su primer mes de aceptación con el último mes registrado.

Además, las ventas mensuales promedio son de 16,909 pesos, realizan 36 transacciones promedio al mes y tienen un ticket promedio de 464 pesos por venta.

Ximena Escobedo, subsecretaria de industria y comercio de la Secretaría de Economía que se impulsa una agenda de digitalización para que las mipymes se integren a la economía, fortalezcan su competitividad y aprovechen nuevas oportunidades de crecimiento.

“En el marco del Mundial Social, esta iniciativa muestra que los beneficios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden llegar a más negocios, más regiones y mantenerse más allá del torneo”, señaló.

Alianzas fortalecen el programa

El impacto se logró debido a que sumaron más socios estratégicos, puesto que se inició con tres y se convirtieron en doce aliados con los objetivos de inclusión financiera y desarrollo económico del Gobierno de México.

A los socios estratégicos, BBVA, Global Payments y Getnet, se han sumado Clip, Mercado Pago, Banorte, BanBajío, Afirme, Hey Banco, Banco Azteca, Netpay y Multiva, fortaleciendo el alcance nacional de la iniciativa y ampliando las opciones de aceptación de pagos para los negocios de menor tamaño.

Además, a través de Visa y la participación de adquirentes y agregadores, se logró:

El acceso a terminales sin costo,

Comisiones promocionales para promover la activación,

El despliegue de tecnología de pagos sin contacto, incluyendo soluciones innovadoras de pago, como Tap to Phone, que convierte el teléfono celular en una terminal de cobro.

Impacto a nivel nacional

El impacto es nacional, puesto que el 29% de las empresas beneficiadas se ubica en las entidades que son sede del Mundial, mientras que el 71% restante se encuentra en otras entidades federativas.

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Economía y Visa han activado líneas de colaboración con las Secretarías de Desarrollo Económico de los tres estados sede: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, así como con Yucatán, Estado de México, Hidalgo y Puebla, con el objetivo de potenciar el impacto territorial del programa y acercar soluciones de pago digital a más negocios locales.

“La digitalización de pagos es una herramienta clave para que los pequeños negocios crezcan, incrementen sus ventas, se vuelvan más resilientes y accedan a nuevos clientes y servicios financieros”, afirmó Francisco Valdivia, director general de Visa México.