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Openbank supera el millón de clientes en México en su primer año de operaciones

El ⁠banco 100% digital de Santander superó ⁠el millón de clientes ⁠registrados en México ‌al cumplir su primer año ​de operaciones.

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Openbank de Santander.Reuters

Reuters

Openbank, el ⁠banco 100% digital de Grupo Santander, informó este miércoles que superó ⁠el millón de clientes ⁠registrados en México al cumplir su primer año de operaciones.

La entidad subrayó que el avance subraya la rápida adopción de modelos de banca digital en el país. Openbank destacó que su propuesta, basada en una operación completamente digital y respaldada por Santander, ha sido clave para atraer clientes en el mercado mexicano.

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"Llegamos con paso firme a nuestro primer año de actividades superando nuestro primer millón de clientes en México, lo que confirma la ⁠confianza en nuestro ⁠modelo de ⁠banca digital global", dijo el CEO de ⁠Openbank México, Juan José Galnares.

Como parte de su estrategia para captar y retener clientes, el banco anunció recientemente un incremento en el rendimiento de sus productos de ahorro, elevando ⁠la tasa por encima del promedio del mercado.

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