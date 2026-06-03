STMicroelectronics, el fabricante de chips menos conocido que supera a NVIDIA en 2026

Mientras Nvidia acapara titulares gracias al boom de la inteligencia artificial (IA), un fabricante de chips relativamente discreto lleva meses dejándola atrás en Bolsa. STMicroelectronics (STMicro), la firma francoitaliana de semiconductores se ha disparado poco más de 200% en lo que va de 2026, frente a una ganancia de alrededor del 18% de NVIDIA en el mismo periodo.

El detonante inmediato llegó el 2 de junio. STMicroelectronics elevó su objetivo de ingresos para centros de datos a aproximadamente 1,000 millones de dólares en 2026, frente a la previsión anterior de "algo por encima de los 500 millones de dólares".

La compañía añadió que, si las condiciones actuales se mantienen, los ingresos en este segmento podrían duplicarse nuevamente en 2027.

Los inversionistas respondieron con contundencia. Al cierre de las operaciones del miércoles en la Bolsa de París, las acciones del fabricante de semiconductores encadenaron tres sesiones consecutivas de alza, período en el que acumularon una ganancia superior al 16 por ciento. Con ese impulso, el papel ya suma más de 200% de rendimiento desde el inicio del año hasta el cierre del miércoles.

Más allá de NVIDIA

La actualización de STMicro es una señal de que el gasto en infraestructura de IA se está distribuyendo más allá de los nombres más conocidos del sector.

En febrero, la empresa anunció una colaboración estratégica ampliada con Amazon Web Services (AWS), la plataforma de computación en la nube, bajo un acuerdo multianual, que convierte a STMicro en proveedor estratégico de tecnologías y productos semiconductores avanzados que AWS integra en su infraestructura de cómputo.

A nivel de resultados financieros, la compañía reportó ingresos de 3,100 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, con una previsión de 3,450 millones para el segundo trimestre, lo que implicaría un crecimiento del 24.9% interanual. La compañía espera que su margen bruto en el segundo trimestre se sitúe alrededor del 34.8 por ciento.

Otro factor importante del rally es la conexión con SpaceX. STMicro lleva aproximadamente una década suministrando chips a SpaceX, incluyendo chips de antenas de radiofrecuencia, microcontroladores y elementos de seguridad utilizados en los terminales Starlink.

Ese vínculo adquiere relevancia especial ante la inminente salida a bolsa de SpaceX, que apunta a una valoración de 1.75 billones de dólares en su debut bursátil, previsto para el 12 de junio en el Nasdaq, en lo que podría convertirse en la mayor OPI de la historia.

Para los inversionistas, el interés en STMicro no depende de si adquieren o no acciones de SpaceX directamente. El razonamiento es que las actualizaciones y reemplazos de terminales Starlink generan demanda continua de chips, incluso después de que el ruido mediático del IPO se disipe.