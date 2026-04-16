Los bancos de desarrollo se ponen de acuerdo sobre cómo medir el crecimiento del empleo

Once de los principales bancos de desarrollo del mundo anunciaron el miércoles que coordinarán sus esfuerzos estadísticos para medir la creación de empleo resultante de sus operaciones.

El grupo —que incluye al Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo- afirmó que busca comprender mejor cómo fomentar la creación de empleo y salarios más altos.

"Crear más y mejores empleos saca a los hogares de la pobreza, mejora la cohesión social y reduce la vulnerabilidad", señalaron los bancos multilaterales de desarrollo en un comunicado conjunto.

El comunicado se difunde en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han reunido en Washington a miles de responsables de política económica, financieros, banqueros centrales y profesionales del desarrollo.