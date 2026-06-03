Aseguradoras en México pagaron 1,580 millones de pesos al día en indemnizaciones durante el 1T26

El sector asegurador mexicano pagó 142,307 millones de pesos en indemnizaciones durante el primer trimestre de 2026 a personas, familias, empresas y gobiernos afectados por eventos cubiertos en sus pólizas, lo que equivalió a 1,580 millones de pesos al día.

La cifra de las indemnizaciones pagadas ante fallecimientos, enfermedades, accidentes y daños patrimoniales cubiertos por los seguros representó un crecimiento de 8.1% en comparación con el mismo periodo de 2025, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, aseguró que el crecimiento observado en las indemnizaciones refleja “que los costos asociados a la atención médica y a la reparación de vehículos continúan aumentando”, además de que cada vez más personas hacen uso de sus seguros.

Los seguros de vida fueron los que más indemnizaciones pagaron, con 53,724 millones de pesos, mientras que los de gastos médicos, salud y accidentes personales pagaron 35,518 millones de pesos, un crecimiento de 18% respecto a 2025.

En el caso de los seguros de automóviles, las aseguradoras pagaron indemnizaciones por 35,244 millones de pesos, un crecimiento de 15% en comparación con el año pasado.

La siniestralidad en los seguros de autos y de accidentes y enfermedades incrementó tres puntos porcentuales, a 53.5 y 57.2%, respectivamente.

Finalmente, la emisión de primas en enero-marzo de 2026 creció 4.8% en términos anuales, al ubicarse en 299,929 millones de pesos.