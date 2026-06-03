Peso mexicano se deprecia frente al dólar por mayor aversión al riesgo en el mercado

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la sesión de este miércoles. La divisa local retrocedió presionada por una mayor aversión al riesgo en los mercados ante un escalamiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán que puso nerviosos a los operadores.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3394 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.2874 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó una pérdida para el peso de 5.20 centavos, equivalentes a 0.30 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.3546 unidades y un nivel mínimo de 17.2713. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, subía 0.31% a 99.53 unidades.

Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron varios misiles balísticos y drones iraníes. Medios reportaron ataques iraníes ⁠contra Kuwait, aliado estadounidense, que causaron daños en su aeropuerto. El petróleo WTI avanzaba 2.69% hasta 96.28 dólares por barril.

"Hoy persiste la aversión al riesgo en el mercado cambiario y se observa un fortalecimiento del dólar... de acuerdo con el índice ponderado. Lo anterior se debe a que hay información mixta sobre la guerra en Oriente Medio", destacó en un reporte la firma local Banco Base.

El ánimo del mercado también estuvo condicionado por la nueva propuesta de Washington de imponer aranceles a las importaciones de 60 países, argumentando trabajados forzados. Entre los países señalados destaca México, un factor que presionó en el tipo de cambio.

"El rango se mantuvo acotado entre 17.27 pesos y 17.36 pesos, reflejando un comportamiento defensivo por el panorama complejo, luego de conocerse que Donald Trump plantea nuevos aranceles", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

En las cifras, el empleo privado estadounidense, medido por la agencia ADP, subió en 122,000 puestos el mes pasado tras un aumento revisado a la baja de 105,000 ⁠en abril. La cifra resultó por encima de la expectativa de 117,000 puestos del consenso de los analistas.