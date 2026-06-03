Global Running Day 2026 y el crecimiento de la industria de los corredores en México

La industria del running en México sigue fortaleciéndose, principalmente porque la población está comenzando a reflejar cambios en sus hábitos de consumo, bienestar y estilo de vida, muestra de ello es el Global Running Day, una idea que inició en 2009 como el National Running Day en los Estados Unidos, pero que en 2016 tuvo que replantear su concepto a una conmemoración mundial.

No es para menos, en México, los ingresos generados en el mercado de calzado para correr ronda los 303 millones de dólares, y de acuerdo con información de Statista -plataforma alemana de estadísticas que recopila datos de mercado y de opinión- se proyecta que el sector crecerá anualmente a una tasa del 5.30% (CAGR -Compound Annual Growth Rate- 2026/2034).

Si bien el Global Running Day es un movimiento global que se celebra de manera anual cada primer miércoles de junio, con el objetivo de destacar los beneficios físicos, mentales y de unión social que aporta el deporte de correr, debemos recordar que en México no es una actividad nueva -aunque sí en tendencia- toda vez que el atletismo y específicamente las carreras cuentan con grandes figuras como Dionisio Cerón, Germán Silva, Ana Gabriela Guevara, y sólo por mencionar a algunos de los grandes representantes nacionales en este deporte.

Y recordamos a estos atletas mexicanos porque han sido piezas claves para inspirar a personas de todas las edades y niveles a mantenerse activas y compartir su pasión por el movimiento.

1 de cada 4 mexicanos sale a correr, al menos, ocasionalmente

Correr o trotar se ha convertido en una actividad relativamente extendida en México en comparación internacional. De acuerdo con Statista, 24% de los mexicanos ha declarado salir a correr al menos de forma ocasional, lo que posiciona al país en el primer lugar entre las naciones analizadas.

La comparación revela contrastes interesantes. México supera a países como China y España (ambos con 19%), Brasil (18%) y Alemania (17%), mientras que economías como Estados Unidos (8%) y Japón (6%) registran niveles significativamente más bajos. Esta diferencia sugiere que, al menos en esta actividad específica, los hábitos deportivos no necesariamente siguen el nivel de desarrollo económico.

1 de cada 4 mexicanos sale a correr, al menos, ocasionalmente.Gráfico: El Economista

La industria del running

En el momento en que una actividad se vuelve parte de la rutina diaria de millones de personas, también empiezan a crecer categorías completas alrededor de esta: productos, servicios, comunidades y experiencias.

En este tenor, el reto para las marcas ya no es únicamente vender calzado para correr, sino toda la indumentaria deportiva para correr, segmentado por Tipo de Producto (tops, partes inferiores, ropa exterior, y calcetines y accesorios), Tela y Material (sintéticos (poliéster, nailon, spandex), Usuario Final (hombres, mujeres y niños), Rango de Precio (masivo y premium), Canales de Distribución (tiendas físicas, tiendas en línea) y Geografía (América, Europa, etc).

Al respecto, el tamaño del mercado de equipamiento para correr en México alcanzó los 697.8 millones de dólares en 2025, de acuerdo con IMARC Group, firma global de investigación de mercado y consultoría estratégica que incluso espera que el mercado alcance los 1,101.0 millones de dólares para 2034, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 5.04% durante 2026-2034.

De cara al futuro, la creciente cultura de la salud y el fitness, el aumento de la renta disponible y la mayor participación en maratones están impulsando la demanda del mercado. Asimismo, comenta la firma, las iniciativas deportivas del gobierno y la comercialización a través de personas influyentes están ampliando aún más la cuota de mercado de equipos para correr en México, lo que hace al país una importante perspectiva de expansión para las marcas globales y nacionales.

De igual manera coincide Mordor Intelligence, consultora e investigadora de mercado, la cual proyecta que el tamaño del mercado de indumentaria para correr crezca de manera global desde 106.230 millones de dólares en 2025 y 112.550 millones de dólares en 2026 hasta 161.770 millones de dólares en 2031, registrando una CAGR del 7.53% entre 2026 y 2031.

La empresa con sede principal en India considera que la creciente participación de las mujeres en actividades de fitness y running, son factores que han impulsado la demanda de diseños y colecciones específicos por género, si bien la premiumización es una tendencia clave en los mercados maduros, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles están impulsando el crecimiento en las economías emergentes.

Mordor Intelligence precisa que la integración de la ropa deportiva con la moda cotidiana mejora la versatilidad y el atractivo de la indumentaria para correr, atrayendo a un público más amplio más allá de los corredores dedicados.

Factores como la aceptación social del athleisure, la creciente participación femenina en deportes organizados y la visibilidad de las comunidades de running en las redes sociales están ampliando la base de consumidores, quienes también consideran las telas sintéticas de alto rendimiento, aunque las variantes recicladas están ganando terreno, respaldadas por regulaciones europeas y californianas que incentivan productos con menor desprendimiento de microplásticos.

Claves de la industria del running en América del Norte:

Por tipo de producto, los tops representaron el 42.58% de la participación del mercado de indumentaria para correr en 2025, mientras que los calcetines y accesorios avanzan a una CAGR del 7.89% hasta 2031.

Por tela y material, los sintéticos representaron el 66.75% del tamaño del mercado de indumentaria para correr en 2025; se prevé que los sintéticos reciclados y de base biológica crezcan un 9.86% anual hasta 2031.

Por usuario final, los hombres aportaron el 49.78% de los ingresos en 2025, mientras que se prevé que el segmento femenino crezca a una CAGR del 7.98% hasta 2031.

Por rango de precio, el segmento masivo controló el 80.18% de los ingresos en 2025; se proyecta que los productos premium escalen a una CAGR del 9.61%.

Por canal de distribución, las tiendas físicas capturaron el 61.87% de la participación en 2025, pero se prevé que las ventas en tiendas en línea aumenten a una CAGR del 9.80%.

Por geografía, América del Norte lideró con el 42.22% de participación en 2025, aunque se espera que Asia-Pacífico registre la CAGR más rápida del 7.71% hasta 2031.

Mexicanas y Mexicanos comienzan a hacer más ejercicio en su tiempo libre

En 2025, 44.5% de la población de 18 años y más en 32 ciudades de 100 mil y más habitantes estuvo activa físicamente en su tiempo libre, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al presentar los resultados del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2025.

Para 2025, el indicador sobre el porcentaje de población de 18 años y más que realiza actividad física en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes alcanzó 44.5 por ciento. Este valor corresponde al segundo más alto de la serie histórica, solo por debajo del que se registró en 2014.

En cuanto a la distribución según sexo, la proporción de mujeres que realizó actividad físico-deportiva en su tiempo libre (40.7 %) fue inferior a la de hombres (49.1 %). Si bien la brecha de género persiste a lo largo de la serie, en 2025 se observó la menor diferencia registrada, con 8.4 puntos porcentuales.

Para este informe que presentó Inegi en enero de 2026, el MOPRADEF 2025 amplió la edad y la cobertura urbana y rural, para proporcionar el dato nacional de que 41.7 % de la población de 12 años y más estuvo activa físicamente en su tiempo libre.

Una vez que se consideró a este sector y al distinguirlos según su sexo, la participación fue de 37.4 % entre las mujeres y 46.7 % entre los hombres, una brecha de género de 9.3 puntos porcentuales.

De acuerdo con la edad, el grupo más activo fue el de 12 a 19 años, con 52.7 %; en el extremo opuesto, la población de 60 años y más representó 37.6 % de las personas activas físicamente.

Seis de cada 10 personas (57.9 %) de 12 años y más activas físicamente, cumplieron con los días, el tiempo y la intensidad que se recomienda para obtener beneficios a la salud. Según sexo, 60.0 % de las mujeres y 55.9 % de los hombres realizaron deporte o ejercicio en nivel suficiente.

Equipamiento para correr en México, crece demanda de ropa running sostenible y asequible

Respecto al tipo de equipamiento para realizar running en México, IMARC Group precisa que existe un cambio significativo hacia la sostenibilidad, el cual está impulsado por consumidores concienciados con el medio ambiente.

En su reciente informe precisa que el mercado mexicano está adoptando cada vez más marcas que se inclinen por materiales ecológicos como el poliéster reciclado, el algodón orgánico y los tejidos biodegradables en su ropa y calzado de running.

Esta tendencia se alinea con los movimientos globales hacia la reducción de la huella de carbono y los residuos, atrayendo a los corredores mexicanos que priorizan el consumo ético.

La industria del running a favor del medio ambiente

Las marcas locales e internacionales están poniendo en marcha iniciativas como programas de devolución de zapatos viejos y reciclaje de ropa para promover la moda circular. También están cambiando a nearshoring, la reubicación de las operaciones de producción y fabricación más cerca de los consumidores finales, que está impulsando un crecimiento económico significativo en México y se espera que continúe en el futuro cercano.

Crecimiento de la venta en línea y directa al consumidor de material para correr

El aumento de las ventas en línea, impulsado por la mayor penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes, está creando una perspectiva positiva en el mercado mexicano de ropa para correr.

Las plataformas de comercio electrónico y los minoristas especializados en deportes están ampliando su oferta de ropa de running, ofreciendo a los consumidores comodidad y precios competitivos. Un informe de investigación del Grupo IMARC indica que el mercado de comercio electrónico en México alcanzó un tamaño de 47,500 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca hasta los 176,600 millones de dólares en 2033, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5% de 2025 a 2033.

Si ha decidido practicar ‘running’, lea antes esto

El auge de la actividad de correr, también conocida como running, ha traído consigo una oleada de información en redes sociales y páginas de internet, pero no siempre destaca por su rigor.

De acuerdo con medios especializados en running, México celebra cerca de 2,000 carreras al año, un ecosistema que se ha profesionalizado y expandido de forma acelerada en la última década.

Actualmente, 20 estados del país albergan carreras con distancias certificadas por World Athletics. En total, 54 eventos cuentan con recorridos oficialmente medidos y solo cinco competencias poseen el prestigioso World Athletics Label, un estándar internacional que avala organización, seguridad y nivel competitivo.

En este tenor, RunMx informa que el número de carreras aumentó 590 % en los últimos seis años, con un costo promedio de inscripción de 470 pesos y eventos que reúnen, en promedio, 3,500 participantes.

El Maratón y Medio Maratón de la Ciudad de México lideran el mercado con más de 30,000 inscritos.

A continuación, contaremos lo que debe saber antes de comenzar a practicar este deporte según las evidencias encontradas por los expertos en las ciencias de la salud.

En primer lugar, es básico someterse a una evaluación funcional que permita conocer factores de riesgo como las lesiones previas y el estado de nuestras capacidades físicas: resistencia cardiorrespiratoria, fuerza muscular, control neuromuscular y flexibilidad. Además, también hay que valorar factores extrínsecos como el equipamiento deportivo y el terreno donde vamos a correr.

¿Cuánto gasta un corredor mexicano?