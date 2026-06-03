En Querétaro repuntan el empleo y las remuneraciones en el sector informal

Querétaro, Qro. Los puestos de trabajo en el sector informal crecieron 10.5% a tasa anual, en el cuarto trimestre del 2025; es el tercer mayor aumento en el país, de acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (Meitef) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Querétaro se colocó solamente por debajo de Jalisco y Baja California Sur que encabezaron la lista. La céntrica entidad duplicó el crecimiento nacional, de 4.2% a tasa anual.

El alza también se trasladó a las remuneraciones del sector informal: crecieron 28.7%, es la variación más elevada entre las 32 entidades federativas.

El Inegi explica que el sector informal es uno de los dos componentes de la economía informal; el segundo son las otras modalidades de la informalidad, en las cuales los puestos de trabajo crecieron 4.1% en el último trimestre del 2025, con este avance Querétaro se colocó en el lugar 15, superó el promedio nacional (de 2.9% en ese indicador).

En general, en la economía informal -que suma al sector informal y a las otras modalidades de la informalidad- los puestos de trabajo crecieron 5.8% en el periodo de referencia, situando a Querétaro como el octavo con mayor crecimiento y superando el promedio nacional (de 3.3 por ciento).

Repuntan remuneraciones

En consecuencia, las remuneraciones en la informalidad crecieron a doble dígito en el estado; en la economía informal los salarios aumentaron 16.2%, en el último trimestre del 2025, fue la tercera variación más elevada del país, por debajo de Sinaloa y de Sonora.

Al interior de la economía informal: en el sector informal, los sueldos crecieron 28.7%, el mayor repunte en el país; en las otras modalidades de la informalidad, las remuneraciones aumentaron 10.1%, es el sexto mayor crecimiento.

Crece la economía informal

El Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal de Querétaro creció 4.9% en el cuarto trimestre del 2025, a tasa anual, superó al indicador nacional (4 por ciento).

El alza de la economía informal estuvo impulsada por el crecimiento de 9% en el sector informal, nuevamente superó el indicador nacional que fue de 5.3 por ciento. Mientras que las otras modalidades de la informalidad crecieron 0.8% anual en el estado; en este caso, la variación fue menor a la tendencia nacional de 2. 4 por ciento.

La economía informal de México se integra por el sector informal que incluye la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares; y, por las otras modalidades de la informalidad, en las cuales los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad ni prestaciones sociales (vacaciones, aguinaldo, liquidaciones por despido, etcétera).