Cocluye sin acuerdos reunión entre la CNTE y el gobierno federal; maestros irrumpen en oficinas de la SEP

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyeron sin acuerdos el segundo día de negociaciones con el gobierno federal; mantienen firmen su exigencia de sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

A las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), líderes magisteriales informaron que el Gobierno federal les entregó una propuesta por escrito para atender sus demandas.

Indicaron que estos puntos serán discutidos en una asamblea nacional este mismo miércoles; también adelantaron que en esta reunión evaluarán las acciones a seguir para los próximos días.

No obstante, insistieron en sostener una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que las autoridades federales no confirmaron si esto será posible.

“La respuesta de las autoridades fue presentarnos estos documentos, pero en ningún momento dijeron que nos va a atender la presidenta, no dijeron sí o no”, dijeron sobre este asunto las y los integrantes de la Coordinadora.

“Fuimos muy empáticos en que necesitamos hablar con la presidenta, que es necesario, que se establezca ese compromiso. A reserva de analizar los documentos, esperamos se dé en próximos días”, señaló Filiberto Fraustro, representante de la Sección 34 de la CNTE.

A la par de esta reunión, diversos integrantes de la CNTE realizaron bloqueos y destrozos en los edificios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicada en Avenida Universidad y del ISSSTE de la zona de la colonia Buenavista.

En la SEP se enfrentaron con personal de seguridad, pero luego de varios intentos lograron ingresar por algunos momentos a las oficinas, donde también rompieron y quemaron mobiliario. Se reportó una oficial herida.

No obstante, una vez que concluyó la reunión con titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Educación Pública, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, los líderes de la CNTE ordenaron al magisterio concluir con las protestas en las oficinas de la SEP y el ISSSTE, y regresar al plantón instalado en los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México.