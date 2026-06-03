Eli Lilly aumentará 35% su inversión en investigación clínica en México hacia 2030

La farmacéutica Eli Lilly incrementará en 35% su inversión anual en investigación clínica en México hacia 2030, adelantó el director de Asuntos Corporativos de la firma en el país, Carlos Kane.

Puntualizó que la empresa invierte cada año 2,000 millones de pesos en este segmento, por lo que su apuesta es aumentar los recursos para acercar la innovación a los pacientes mexicanos.

“La expectativa, de aquí a 2030, es ir incrementando 35% la inversión en investigación clínica”, sostuvo Carlos Kane en entrevista tras conferencia con motivo de sus 150 años de operaciones globales.

Esto se debe, en parte, a las mejoras regulatorias impulsadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que han reducido a 45 días la aprobación de estudios clínicos.

Recordó que México tardaba más de 100 días en aprobar los estudios clínicos, lo que, desafortunadamente, le hacía perder competitividad y, al mismo tiempo, retrasaba el tiempo para que los pacientes tuvieran acceso a los tratamientos.

Carlos Kane explicó que en los últimos cinco años han “corrido” más de 45 investigaciones clínicas en el país y que donde mejor les ha ido en la captación de pacientes mexicanos es en los estudios enfocados en terapias cardiometabólicas, debido a la alta incidencia de estas enfermedades.

Acotó que algunas de sus investigaciones a nivel global han contado con una participación de hasta 25% de pacientes mexicanos. “Puede que suene poco, pero es 25% a nivel global. Entonces es una hazaña bastante fuerte porque competimos contra todos los países”, dijo Carlos Kane.

México, mercado prioritario

México se mantiene como un mercado prioritario para la farmacéutica, aseguró, debido a su población de 135 millones de habitantes, la alta prevalencia de enfermedades cardiometabólicas, la estabilidad macroeconómica del país y las mejores condiciones regulatorias.

“Tristemente, en México tenemos una alta prevalencia de diabetes y obesidad, lo que lo convierte en un mercado relevante a nivel global. Por eso también están priorizando los sometimientos, las aceleraciones y las aprobaciones”, expuso.

A ello se suma el impulso del Plan México, que promueve la inversión y el desarrollo de la industria farmacéutica.

Carlos Kane adelantó que la farmacéutica está trabajando con startups mexicanas para explorar cómo mejorar el sistema de salud en áreas específicas. “Estamos buscando distintos proyectos desde puntos de vista que no se habían visto anteriormente”, resaltó.

Para el director de Asuntos Corporativos de Eli Lilly México los tratados comerciales con Estados Unidos, Canadá y con la Unión Europa representan oportunidades para acercar la innovación y facilitar el acceso a terapias innovadoras a los pacientes mexicanos.

“Le estamos apostando por el bien del país y por el bien de las personas”, añadió el directivo. “Como todos los de la industria cooperamos, seguimos los reglamentos, seguimos las leyes que nos establece el cómo podemos tener estos tratos para intentar garantizar que todos los pacientes tengan acceso a los medicamentos”, concluyó.