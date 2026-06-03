Resiliencia de exportaciones no basta para compensar debilidad de inversiones en México: OCDE

Si la revisión del T-MEC deriva en evaluaciones anuales durante los próximos 16 años, el impacto sería más negativo para la inversión que para las exportaciones, advirtió el encargado del Departamento Económico para México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Alberto González Pandiella.

“Sin duda, alcanzar a un acuerdo que otorgue un horizonte más amplio de certidumbre sería mucho mejor para atraer inversiones que son el motor pendiente para impulsar un mayor crecimiento económico”, señaló.

Al participar en el webinar de Perspectivas económicas de la OCDE para América Latina, explicó que la inversión sigue enfrentando factores internos de incertidumbre, encabezados por la reforma al Poder Judicial y los cambios en el marco regulatorio de sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones.

La OCDE recién recortó su expectativa del PIB para México a 0.8% para este año desde el 1.3% estimado en marzo y el experto destacó el papel que han tenido las exportaciones mexicanas pese a la incertidumbre geopolítica y la revisión del acuerdo comercial.