Precios del petróleo continúan al alza tras nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán

Los precios del petróleo terminaron al alza el miércoles debido a que nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán ensombrecieron aún más las posibilidades de poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, aumentó un 1.89% hasta los 97.81 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI), para entrega en julio, subió un 2.41% hasta los 96.02 dólares.

"Los operadores esperaban que las conversaciones de paz entre Washington y Teherán progresaran este fin de semana, pero no fue así", indicó David Morrison de Trade Nation.

Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la tregua tras varios ataques cruzados en el Golfo. Proyectiles lanzados por Teherán alcanzaron el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona.

Las hostilidades representan un nuevo desafío al frágil alto al fuego iniciado el 8 de abril entre ambas partes.

"Los últimos desarrollos sugieren que los inversionistas quizá se apresuraron demasiado a descontar el impacto del memorando de entendimiento", evocado por Washington el fin de semana, explicó Kathleen Brooks, analista de XTB.

Este último proyectaba una extensión de 60 días de cese el fuego y una apertura del estrecho de Ormuz.