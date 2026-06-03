Comercio y Turismo prevén derrama de 63,000 millones de pesos por el Mundial 2026

La derrama económica para el Mundial de futbol 2026 proyectada por la Concanaco Servytur asciende a 63,000 millones de pesos, que beneficiará a comerciantes y empresarios del sector turismo y servicios; sin embargo, esa oportunidad se enfrenta a la sombra de la ilegalidad (piratería) estimada en la misma cantidad que amenaza a la economía formal.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) dijo que México se prepara para albergar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, aunque choca de frente con una realidad preocupante que es el costo económico anual estimado de la piratería en México por 63,000 millones de pesos.

En términos reales y de capacidad de consumo, México 2026 prácticamente duplicará la derrama comercial de 1986 expresó el dirigente al estimar que el comercio y servicios captarán entre 35,000 y 40,000 millones de pesos, por lo cual contratarán 12,000 empleados formales adicionales en las ciudades sedes del Mundial (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey).

“La derrama económica no se genera sola, se organiza desde el comercio formal. El hospedaje es la puerta de entrada, pero la derrama económica se disputa fuera de las habitaciones de hotel”, argumentó De la Torre.

Aunque urbes como la Ciudad de México cuentan con más de 63,000 habitaciones en 800 hoteles, Jalisco supera los 2,800 hoteles (con 30,000 habitaciones en la zona metropolitana de Guadalajara) y Nuevo León reporta más de 17,000 habitaciones, el verdadero impacto económico ocurrirá en los restaurantes, tiendas de conveniencia, mercados, transportes, souvenirs y experiencias culturales.

El objetivo es que el Mundial no solo mueva ocupación hotelera, sino las cajas registradoras de los negocios familiares.

A pesar de que en 2026 México recibirá menos partidos en comparación con 1986 (13 encuentros divididos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), la oportunidad económica es mucho más sofisticada, medible y potencialmente lucrativa.

A diferencia de 1986, donde el consumo se realizaba mayoritariamente en efectivo y las tarjetas operaban con sistemas manuales, el Mundial de 2026 será el más digital de la historia en México. Esto garantiza mayor trazabilidad y capacidad de medición, pero también detona el riesgo de estafas electrónicas, ofertas falsas de boletos inexistentes, paquetes de viaje irregulares y hospedajes no verificados.

Para mitigar este impacto, Concanaco Servytur, en alianza con la Profeco, Amazon México y Meta, ha lanzado la campaña nacional "Que no te metan gol". Iniciativa que busca que el consumidor llegue informado antes de comprar.Si bien las autoridades aclaran que esto no significa que la piratería vaya a absorber automáticamente la mitad del beneficio del Mundial, el tamaño de esta economía subterránea obliga a actuar con firmeza.