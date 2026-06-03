Trump asegura que las conversaciones con Irán van "muy bien" y podrían concluir el fin de semana

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que las conversaciones con Irán van "muy bien" y que podrían concluir "este fin de semana", pero tampoco descartó que fracasen.

"He oído que la negociación anda muy bien", aseguró a periodistas en el Despacho Oval.

Trump ya manifestó el viernes pasado que iba a tomar su "decisión final" sobre las negociaciones, pero el fin de semana transcurrió sin ningún resultado oficial.

Ambos países intercambiaron luego ataques en el estrecho de Ormuz, que también impactaron a países vecinos como Kuwait, a pesar del cese al fuego.

"En esa parte del mundo un alto el fuego significa que disparas de manera un poco más moderada", ironizó el presidente.