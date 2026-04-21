México en tiempo real: La revolución silenciosa del SPEI

El Banco de México (Banxico) puso en marcha el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en agosto de 2004, el objetivo era sustituir las liquidaciones interbancarias en lote por transferencias en tiempo real. Dos décadas después SPEI procesa el equivalente a diez veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país en un solo año, según un reporte de Bitso Business.

El SPEI dejó de ser una herramienta técnica para convertirse en la infraestructura sobre la que descansa la economía digital en México. En 2014 el sistema procesó 175 millones de transferencias; una década más tarde, en 2024, la cifra superó los 5,000 millones de operaciones.

El año pasado alcanzó los 7,000 millones de transferencias, según datos de Bitso; en términos de valor el SPEI canalizó más de 347 billones de pesos cifra equivalente a más de 10 veces el PIB de México.

“Aunque el crecimiento en monto ha sido más gradual que el de volumen la tendencia revela un cambio estructural, el SPEI ha migrado de ser un canal predominantemente de alto valor a convertirse en un sistema masivo de uso cotidiano” señaló Bitso en el reporte.

En 2014, el 62% de las operaciones correspondía a transferencias menores a 10,000 pesos. Para 2025, esa proporción escaló al 94%, impulsada por pagos diarios entre personas, recargas y liquidaciones de servicios.

En el segmento corporativo, las transferencias superiores a 10,000 pesos, donde se concentran nóminas, pagos a proveedores y liquidaciones comerciales, pasaron de 67 millones de operaciones en 2014 a 415 millones en 2025, correspondiente a más de 339 billones de pesos el año pasado.

Crecimiento sostenido

El SPEI no es el único vector de la transformación. El ecosistema de pagos digitales de México exhibe un dinamismo generalizado que abarca desde los terminales punto de venta hasta las plataformas de comercio electrónico.

En 2025 se procesaron más de 22,500 millones de transacciones con tarjetas de crédito y débito en terminales físicos, por un monto superior a los 12.9 billones de pesos; Ambas cifras son 4.7 veces superiores a las registradas hace una década.

“Quizá más relevante es el número de transacciones por tarjeta en el país, dato que refleja la preferencia de los mexicanos por cada vez más utilizar medios de pagos digitales para sus operaciones diarias” señaló la empresa en su reporte.

Bitso, también señaló que, en promedio, una tarjeta en México se utilizó 90 veces ese año para compras en establecimientos, el doble que antes de la pandemia, cuando la frecuencia era de 46 usos anuales.

Según datos del Banco de México, los 3 bancos más grandes del país (BBVA, Banorte y Santander) concentraron el 47% de las operaciones de SPEI durante el 2024. Sin embargo, todos ellos perdieron participación de mercado con respecto a 2023.

Las operaciones enviadas por participantes no bancarios en SPEI crecieron 19 veces en estos últimos 5 años, lo que llevó su participación de menos del 4% a casi el 11% del total del sistema. “Esta tendencia se ha acelerado conforme nuevos jugadores obtienen su conexión directa al SPEI” destacó el reporte.

El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), que los reguladores utilizan para medir la concentración de un mercado, pasó de 1,812 puntos en 2015, lo que lo catalogaba como un mercado "concentrado", a 1,210 unidades en 2024, reclasificándolo como "competitivo" bajo estándares internacionales, una mejora del 33% en apenas nueve años.

“La participación de los bancos tradicionales cedió 7.2 puntos de participación en los últimos cinco años, y la tendencia apunta a que esta dinámica continuará acentuándose conforme más empresas adopten las soluciones desarrolladas por esta nueva generación de participantes” añadió Bitso.

Talón de Aquiles

Frente a la dinámica del ecosistema doméstico, el panorama de los pagos internacionales revela una brecha estructural que representa, al mismo tiempo, la gran oportunidad del sector.

En 2025, las remesas hacia México alcanzaron 61,800 millones de dólares, 2.5 veces más que los 24,400 millones de dólares registrados en 2014. Este flujo superó en 10% a la inversión extranjera directa del mismo año, convirtiendo a las remesas en la principal fuente de divisas para la economía mexicana.

De acuerdo con información del banco central, en México se procesan más de 1 millón de operaciones internacionales hacia México al trimestre a través de SWIFT, un sistema de pagos internacionales tradicionalmente utilizado por empresas.

Sin embargo, los tiempos de respuesta y conciliación de SWIFT pueden llegar a ser considerablemente más lentos y costosos que alternativas como SPEI, que es capaz de procesar operaciones casi en tiempo real.

“Entre 2019 y 2024, el número de operaciones SWIFT en México aumentó en apenas 4% promedio anual, versus un incremento de más de 13% anual para transferencias SPEI de alto valor [más de 50,000 pesos por operación], lo que duplicó el número de operaciones locales en tan sólo 5 años” destacó Bitso en el reporte.

Una alternativa, según lo planteado en el reporte, para la conciliación de pagos internacionales está tomando forma en las intersecciones entre la infraestructura del SPEI y las nuevas tecnologías de pago basadas en blockchain.

Las stablecoins, criptomonedas cuyo valor está anclado a una divisa estable como el dólar, permiten transferir valor globalmente de manera instantánea, transparente y a una fracción del costo de los canales tradicionales.

“En el caso de México, lo crítico es la infraestructura de “última milla”, que depende de la capacidad de convertir esas stablecoins en pesos mexicanos y liquidarlas vía SPEI, directamente a la cuenta bancaria del destinatario, en tiempo real” formuló Bitso.