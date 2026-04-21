FIBRAeMX, un vehículo de inversión resiliente ante un entorno de incertidumbre

La Fibra Infraestructura y Energía México (FIBRAeMX), un vehículo de inversión especializado en infraestructura de transporte en México, se ha consolidado como un vehículo de inversión de alta resiliencia, en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad en los mercados internacionales, aseguraron directivos.

Jorge Rodrigo Núñez López, director general de FIBRAeMX, dijo en conferencia de prensa que, en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad en los mercados internacionales, FIBRAeMX se ha consolidado como un vehículo de inversión de alta resiliencia en México.

Tras su más reciente emisión subsecuente en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la firma no solo alcanzó un monto histórico superior a los 10,276 millones de pesos, sino que demostró la solidez de su tesis de inversión centrada en activos estratégicos de transporte.

“Ante las tensiones en Medio Oriente y la volatilidad de los precios energéticos, Fibra MX mantiene una postura de confianza, argumentando que sus activos están "relativamente aislados" del ruido externo. Al enfocarse en infraestructura física local que sostiene cadenas productivas y el intercambio regional, el vehículo garantiza flujos estables y una visión de largo plazo que trasciende las crisis coyunturales”, aseveró Núñez López.

Por su parte, María Ariza García, directora general de la BIVA, afirmó que el mercado de valores es una plataforma efectiva para transformar proyectos en realidad y construir caminos que conectan y cambian la vida de los mexicanos.

Agregó que esta operación contó con el respaldo de inversionistas institucionales e individuales, lo que refleja la confianza en un modelo con visión de largo plazo. Explicó que los recursos se destinaron a adquirir participaciones en vías clave: META (comercio México- Estados Unidos), GANA (Ciudad de México-Veracruz) y la carretera León-Salamanca.

Recalcó que el impacto de la infraestructura trasciende lo económico, “pues genera valor social al devolver "minutos de vida" (tiempo para la familia, el estudio, el descanso y la productividad) a millones de personas al acortar sus trayectos”. Subrayó que estas inversiones sostienen las cadenas productivas y facilitan la integración económica regional.

Plan México el motor de crecimiento

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, recalcó que la resiliencia de Fibra MX no solo beneficia a sus inversionistas, sino que es una pieza clave para el desarrollo del país.

“Su modelo de negocio, basado en la adquisición de minorías, permite el reciclamiento de activos: los concesionarios obtienen liquidez inmediata que se reinvierte en nuevos proyectos bajo el llamado "Plan México"”, agregó.

Añadió que este ecosistema genera un círculo virtuoso que impacta directamente en la economía real. “Se estima que una mejora del 10% en infraestructura puede elevar el Producto Interno Bruto (PIB) en un 1.3%, reduciendo costos logísticos y devolviendo "minutos de vida" a los ciudadanos al optimizar sus traslados”.

Para las Afores, este vehículo representa una oportunidad de obtener rendimientos sólidos mediante activos reales, asegurando mejores pensiones para los trabajadores mexicanos mientras estos se convierten en socios del crecimiento nacional.