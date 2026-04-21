La JCP de la Cámara de Diputados recibe las quintetas para designar a 3 nuevos consejeros del INE

La Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Diputados, que preside Ricardo Monreal Ávila, recibió del Comité Técnico de Evaluación (CTE) las tres quintetas de candidatos de entre quienes se designará a tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que habrán de ocupar el cargo por nueve años, cuya propuesta sería votada por el pleno cameral este mismo martes

Todo dependerá, explicó Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de que la propuesta de terna que presentará esta tarde a sus homólogos del PAN, PRI, PVEM, PT y MC alcance el consenso necesario, que garantice su aprobación por el pleno cameral por mayoría calificada de votos.

En caso contrario, advirtió, “nos iríamos hasta el 28 al proceso de insaculación, para que tres de estos 15 aspirantes sean los consejeros".

Se anexan las tres listas en una proporción de cinco personas mejor evaluadas, por cada cargo vacante, en donde una es de mujeres, otra de hombres y una más de integración mixta.

Las quintetas, una de mujeres, una de hombres y otra mixta, están integradas de la siguiente manera:

Primera quinteta:

Blanca Yassahara Cruz García Laura Daniella Duran Ceja Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck Martha Alejandra Tello Mendoza (Con Acción Afirmativa Por Discapacidad) María Magdalena Vila Domínguez

Segunda quinteta:

Arturo Manuel Chávez López Juan Manuel Guerrero Jiménez Armando Hernández Cruz (Con Acción Afirmativa Por Discapacidad) Armando Xavier Maldonado Acosta Daniel Preciado Temiquel

Quinteta mixta:

Armando Ambriz Hernández Silvia Guadalupe Bustos Vásquez Claudia Díaz Tablada Frida Denisse Gómez Puga Bernardo Valle Monroy

El CTE, respondió Monreal Ávila en referencia a las críticas al desempeño de sus integrantes para seleccionar a los aspirantes a consejeros electorales, “cumplió con su trabajo, actuó de manera profesional. Lo veo como un trabajo serio que consistió en exámenes, exámenes de idoneidad, escritos, entrevistas, y por el perfil de los cinco, y porque votaron por unanimidad, les creo. Yo confío mucho en ellos. Gozaban de plena autonomía. Eso lo dice la ley y eso les otorgamos nosotros".

Dicho Comité está conformado por Selene Cruz Alcalá, Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta.

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