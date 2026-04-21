Jefe de la oficina electoral de Perú presenta su renuncia tras problemas en comicios presidenciales

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ⁠de Perú, Piero Corvetto, dijo este martes que presentó su renuncia al cargo, en un contexto de quejas y denuncias de irregularidades en las elecciones ⁠del 12 de abril.

Corvetto, en una ⁠carta firmada y difundida por la red social X, dijo que luego de los problemas técnicos operativos en el despliegue de las recientes elecciones "considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada".

La carta de renuncia fue enviada a la Junta Nacional de Justicia de Perú, que la aceptó.

Las irregularidades en las elecciones debido al retraso en la apertura de los colegios electorales, hicieron extender por un día más la votación, principalmente en Lima, en unos comicios en los que presentaron un récord de 35 candidatos.

Con casi el 94% de los votos escrutados por la ONPE, la derechista Keiko Fujimori lidera el lento conteo con un 17%, que le asegura disputar la presidencia en un balotaje previsto para el 7 de junio, pero hay incertidumbre sobre quién será su rival.

El izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga, con un 12,0% y un 11.9%, respectivamente, compiten por el segundo lugar, y la diferencia entre ambos es de apenas 14,700 votos.

De acuerdo a la ONPE, ⁠aproximadamente un 6% de los votos ⁠han sido impugnados por falta de ⁠datos o errores en el llenado de las actas. Esos sufragios serán evaluados por ⁠un jurado especial electoral antes de ser contabilizados, algo que amenaza con extender más el proceso de conteo hasta mediados de mayo.

Corvetto, que admitió retrasos logísticos en el proceso, ha negado que se hayan producido "graves irregularidades". El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el funcionario por los presuntos delitos de atentado al derecho de sufragio, entre otros.

Observadores de la Unión ⁠Europea declararon la semana pasada que se detectaron "serias irregularidades" en el proceso, pero no se han encontrado evidencias concretas de un fraude.