Bolsa mexicana retrocede ante preocupaciones sobre la guerra en Oriente Medio

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los índices locales retrocedieron porque los inversionistas prefirieron tomar ganancias ante las preocupaciones por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán vuelvan a atacarse.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.82% a 68,809.17 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 1.87% a 1,375.87 unidades.

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Se acerca el fin del alto el fuego en la guerra de Estados Unidos contra Irán sin que haya aún señales de un nuevo diálogo de paz. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no detendrá el plazo y que el ejército está listo para intervenir si no vuelve el diálogo.

Al interior del índice S&P/BMV IPC, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. La minera Grupo México encabezó las pérdidas, con 5.24% a 200.05 pesos, seguida por Alsea, con 4.15% a 51.24 pesos, y la también minera Peñoles, con 3.80% en 969.83 pesos.