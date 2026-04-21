Precios del petróleo suben con atención a conversaciones entre EU y Teherán

Los precios del petróleo subieron el martes, presionados por la incertidumbre en torno a posibles nuevas conversaciones entre Washington y Teherán, mientras la tregua entre ambos países está cerca de expirar.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, ganó un 3.14% hasta 98.48 dólares.

Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en mayo, avanzó un 2.81% hasta 92.13 dólares por barril.

"La esperanza de que se prolongue el alto el fuego se desvanece rápidamente, hora tras hora", señaló a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

"Parece evidente que vamos a volver al punto de partida en lo que respecta a las hostilidades", añadió el analista.

No se ha confirmado la llegada de ninguna delegación a Pakistán, donde están previstas las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Las partes también se enfrentan por la duración del alto el fuego en vigor: para los iraníes, la tregua expira a la media noche (tiempo GMT) del martes, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que terminará un día más tarde.

No obstante, el mercado considera que Trump "parece fuertemente motivado a cerrar un acuerdo con Irán. La guerra y los precios elevados de la gasolina son muy impopulares entre los votantes estadounidenses", explica Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, que normalmente maneja alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, permaneció prácticamente paralizado el martes, con solo tres buques transitando por la vía marítima en las últimas 24 horas, según datos de transporte marítimo.

Si la guerra se reanudara, el potencial de subida de los precios sería muy importante, especialmente porque "Irán todavía dispone de margen para escalar", asegura Rasmussen.

Los países han recurrido a sus reservas de petróleo para hacer frente a la crisis, lo que reduce sus futuros márgenes de maniobra.

Teherán podría decidir atacar nuevas infraestructuras energéticas, recortando aún más la producción mundial.