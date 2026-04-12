CoDi, el sistema de pagos electrónicos que no repunta y ahora busca ser homologado con otros

A más de seis años de que se lanzó la plataforma de pagos electrónicos instantáneos Cobro Digital, CoDi, que funciona a través de la lectura de códigos QR y es administrada por el Banco de México (Banxico), ésta no ha logrado despegar e incluso registra cifras muy por debajo de las estimadas en su inicio.

Ante ello, y a efecto de darle ahora sí un fuerte impulso a los pagos digitales y con ello disminuir el uso del efectivo en el país, el organismo central, con el apoyo de la banca comercial y otros jugadores privados, ha decidido homologar el CoDi con otras plataformas de pagos electrónicos instantáneos ya existentes como Dinero Móvil, Dimo, que también funciona bajo los rieles del SPEI, pero cuyas transferencias se realizan por medio del número de teléfono celular.

La idea, de acuerdo con la iniciativa del Banxico presentada hace poco menos de un mes, es fomentar una experiencia de usuario homologada, que permita al público el envío de transferencias de manera intuitiva, fácil y rápida, a través de sus dispositivos móviles.

Los números de CoDi

En septiembre del 2019, cuando fue el lanzamiento de CoDi, se planteó que un año después (2020), habría 18.1 millones de usuarios registrados y casi 28 millones de transferencias.

Pero seis años después, en noviembre del 2025 (último dato registrado en el micrositio de CoDi), había poco más de 22.1 millones de cuentas validadas, apenas cuatro millones más de las que se tenían pensadas para el primer año de funcionamiento.

En cuanto al número de operaciones, a noviembre del 2025 sumaban, de acuerdo con la información oficial, más de 18.6 millones de operaciones, es decir, 10 millones de transacciones menos que las planteadas para el primer año de operación.

En cuanto al monto total transaccionado a través de CoDi en más de seis años, éste es de más de 17,400 millones de pesos.

Por instituciones, BBVA México es la que tiene la mayor participación en CoDi con 59% del total de las cuentas validadas, seguida de BanCoppel con 14% y Banamex con 13 por ciento.

En cuanto a Dimo, no se registra información oficial, pero se trata también de una manera sencilla (igualmente a través de los rieles del SPEI, operado por el Banxico), de realizar transferencias, pero aquí, a diferencia de CoDi que es con la lectura de códigos QR, se generan sólo con el número de celular de los usuarios.

En la pasada convención bancaria el mensaje tanto del Gobierno Federal como del sector financiero, fue contundente: hacia adelante se buscará dar un mayor impulso a los pagos digitales.

Aquí, la gobernadora del Banxico dio a conocer la propuesta para homologar la experiencia de los usuarios en transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles, es decir, las relacionadas con CoDi, Dimo e incluso SPEI.

El objetivo es establecer elementos normativos que permitan fomentar que el envío de transferencias electrónicas a través de dispositivos móviles, se realice en un entorno homogéneo, de manera intuitiva, fácil y rápida, en beneficio de los usuarios.

Para Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, es muy positivo que se busque fusionar CoDi con otros sistemas de pago similares, y consideró que el que éste no haya tenido tanto éxito a más de seis años de su lanzamiento, es porque en el país hay un SPEI ya muy eficiente.

“Aquí ya tenemos un sistema de pagos muy eficiente, creemos más bien que en lo que hay que trabajar es en estas vertientes desde reducir el uso del efectivo y tener mucho mayor digitalización”, dijo.