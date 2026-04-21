Amnistía Internacional reporta que las desapariciones en México se incrementaron 10.5% en 2025

Los ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas ⁠y activistas que buscan a cientos de miles de desaparecidos en México prevalecieron en 2025 junto con otros casos de tortura, mientras se incrementaba el ⁠número de casos de personas ⁠que desaparecen, afirmó este martes Amnistía Internacional (AI).

El organismo dijo, en el capítulo mexicano de su informe mundial anual, que particularmente en el último año, los ataques, amenazas, desapariciones e incluso asesinatos contra miembros de estos grupos fueron de la mano con la disminución de mecanismos de protección que suele proporcionar el Gobierno mexicano.

"La cifra de personas desaparecidas aumentó un 10.5% respecto al año anterior. En diciembre, el número de casos (...) ascendía a 133,500 personas", dijo el grupo, al destacar, por otra parte, una disminución del 27.4% en el número de personas que fueron asesinadas en el país.

AI sostuvo que, además, México sigue siendo uno de los países con los índices más altos de tortura y malos tratos, que son una práctica generalizada, de acuerdo a datos del Índice Global de Tortura, presentados en 2025.

En otra parte de su informe, denominado "La situación de Derechos Humanos en el Mundo", expresó su preocupación por la comunidad migrante que atraviesa el país -generalmente buscando llegar a ⁠Estados Unidos- y que es objeto con ⁠frecuencia de extorsión y secuestro, además ⁠de enfrentar "dificultades para acceder a atención médica, educación y oportunidades de empleo" en México.

A ⁠principios de abril, un comité de Naciones Unidas hizo un llamado para que se examine ante la Asamblea General la situación del país, donde -dijo- "se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad".

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el reclamo por considerarlo de "orientación más política".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, se encuentra en una visita de cuatro ⁠días a México, donde se espera que este miércoles ofrezca un mensaje a la prensa sobre la situación de derechos humanos en el país.