Gobierno de México impulsa soberanía científica, tecnológica y energética: Mario Delgado

⁠Encabeza el secretario de Educación Pública la ceremonia de entrega de diplomas de maestrías y doctorados en el marco del 65 Aniversario del Cinvestav

⁠Destacó a las y los egresados como pieza clave del futuro tecnológico y la autosuficiencia nacional

Aseguró que México avanza hacia 40% de energías renovables en 2030 y busca reducir dependencia del gas importado con apoyo científico

En el marco del 65 Aniversario del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que México consolida una ruta hacia la soberanía científica, tecnológica y energética, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, reconoció a las 491 egresadas y egresados del Centro como la vanguardia que construye soluciones estratégicas para el desarrollo nacional y el bienestar social.

Durante la Ceremonia de Entrega de Diplomas a Graduadas y Graduados del Cinvestav del periodo marzo 2025 a febrero de 2026 y acompañado de los directores generales del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval y del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández, destacó el papel de la ciencia como motor de la transformación y señaló que la formación de especialistas de alto nivel fortalece la autosuficiencia del país y el futuro tecnológico que pertenece a las y los mexicanos.

Indicó que el Cinvestav, a más de seis décadas de su creación, se consolida como uno de los centros de investigación más relevantes de América Latina y el Caribe, con presencia en 10 entidades y una oferta académica que fomenta el pensamiento crítico y la construcción de respuestas a los desafíos nacionales.

Resaltó que su comunidad científica participa en proyectos estratégicos como el Centro de Diseño de Semiconductores, impulsado dentro del Plan México, lo que demuestra que el desarrollo científico es clave para fortalecer la soberanía nacional.

Explicó que el Plan Nacional de Energía -iniciativa de la Presidenta de México- traza la meta de alcanzar 40 por ciento de generación eléctrica con energías renovables para 2030, mediante el uso de tecnologías como el almacenamiento en baterías, el aprovechamiento de presas, la combinación de energía fotovoltaica e hidráulica y el impulso al hidrógeno verde.

Finalmente, subrayó que México importa más del 75 % del gas natural que consume, por lo que el Gobierno de México ha convocado a la comunidad científica a desarrollar tecnologías para la extracción de gas no convencional sin impacto ambiental, incorporando insumos biodegradables y el uso eficiente de agua congénita, en un esfuerzo inédito para fortalecer la soberanía energética y la toma de decisiones con base en el conocimiento.

A través de un video mensaje, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que el Cinvestav ha sido clave en la generación de conocimiento propio y en la formación especializada en sectores estratégicos, al evolucionar sus programas desde áreas fundamentales como matemáticas y física hacia disciplinas de frontera, como genómica avanzada, tecnologías de la información, supercómputo y sistemas autónomos.

Señaló que la institución participa en proyectos nacionales como el clúster de supercómputo, el proyecto Kutsari para el diseño de circuitos integrados y el proyecto Quetzal para vehículos no tripulados, además de aportaciones relevantes en biotecnología, como la secuenciación del genoma de maíz más antiguo conocido, con más de 5 mil años de antigüedad, contribuyendo al desarrollo científico, productivo y sanitario del país.

Por su parte, el director general del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández, señaló que la institución celebra un doble logro con la graduación y su 65 aniversario, al destacar una trayectoria consolidada en la formación científica, con 68 programas de posgrado en 34 departamentos, más de 18 mil egresados y presencia académica en 29 países, además de colaboración internacional en más de 50 naciones mediante 900 convenios.

Agregó que el Cinvestav mantiene su compromiso de poner el conocimiento al servicio del país, al participar en proyectos estratégicos como el diseño de semiconductores, la red nacional de supercómputo y el desarrollo de vehículos no tripulados, así como en soluciones a problemas de energía, salud y medio ambiente, con investigaciones orientadas a mejorar la calidad de vida y fortalecer sectores clave como la producción alimentaria nacional.

En representación de las y los graduados, Claudia Patricia Valdivia Sánchez afirmó que la articulación entre la investigación científica y la política pública es fundamental para construir un México más equitativo, con instituciones más fuertes y democráticas, al reconocer el compromiso del Estado con la educación de alto nivel y el desarrollo científico.

Destacó que esta generación no solo obtiene un grado académico, sino que asume la responsabilidad de impulsar una ciencia con rigor y sensibilidad social, orientada a transformar realidades. Subrayó que hacer ciencia en México exige perseverancia, compromiso y el respaldo de financiamiento público que garantice la continuidad de la investigación y la formación de nuevas generaciones.