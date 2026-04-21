Peso mexicano se deprecia frente al dólar por dudas sobre conversaciones entre EU e Irán

El peso mexicano se depreció frente al dólar en las operaciones del martes. La divisa local cedió terreno en un mercado nervioso porque se acerca el fin del alto el fuego en la guerra de Estados Unidos contra Irán sin que haya aún señales de un nuevo diálogo de paz.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3678 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.3019 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para el peso una pérdida de 6.59 centavos o 0.38 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4141 unidades y un nivel mínimo de 17.2929. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, ganaba 0.24% a 98.39 puntos.

Si bien el gobierno estadounidense se ha mostrado confiado en que Irán aceptará volver a las negociaciones, el presidente Donald Trump ⁠dijo que no desea prorrogar el alto el fuego, que expira esta semana, y que el ejército estaba "listo para intervenir" si no hay diálogo.

La agencia Reuters informó ayer que el gobierno iraní estaba estudiando la posibilidad de que sus representantes tengan una reunión con un equipo estadounidense en Pakistán para buscar un acuerdo, pero el bloqueo estadounidense a todos sus puertos era un obstáculo.

Entre los efectos provocados por la incertidumbre, los precios de las principales referencias del petróleo subían alrededor de 4%, por encima de la línea de 90 dólares, lo que llevaba a los operadores a alejarse de los activos de riesgo, como los de mercados emergentes.

"El aumento en los precios del petróleo derivado de la incertidumbre en el Estrecho de Ormuz genera pánico temporal, ahora que Irán advierte que no habrá negociación con amenazas de por medio", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

Los operadores también digería los comentarios de Kevin Warsh, candidato a presidente de la Reserva Federal, en una audiencia de confirmación ante la Comisión de Banca del Senado, quien habló sobre "cambiar el rumbo" y el "marco" para controlar la inflación.

En los indicadores económicos, por la mañana se dio a conocer que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en marzo, ya que la guerra contra Irán impulsó los precios de la gasolina, aumentando con ello los ingresos de las gasolineras.