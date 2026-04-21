Candidato de Trump a la Fed, Warsh, promete salvaguardar la independencia del banco central de EU

El candidato de Donald Trump para dirigir la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, subrayó el martes que no estará controlado por el presidente, al responder preguntas sobre su patrimonio y la independencia del banco central durante su audiencia de confirmación.

Warsh, exgobernador de la Fed, enfatizó su compromiso de "garantizar que la conducción de la política monetaria siga siendo estrictamente independiente".

Añadió que que "absolutamente no" sería una marioneta de Trump, una acusación que algunos críticos le han lanzado en medio de la intensa presión del presidente sobre la Fed para que recorte las tasas de interés.

"El presidente nunca me pidió predeterminar, comprometerme, fijar ni decidir sobre ninguna decisión de tasas de interés en ninguna de nuestras conversaciones, ni yo aceptaría jamás hacerlo", dijo Warsh.

También arremetió contra la Fed por no alcanzar su objetivo de inflación desde la pandemia de Covid-19, al advertir que la inflación se vuelve más difícil de contener una vez que se afianza.

La audiencia, ocasionalmente tensa, ante el Comité Bancario del Senado es un obstáculo clave que Warsh debe superar para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, quien termina su mandato el 15 de mayo.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha criticado duramente a Powell por no recortar las tasas de interés de forma más agresiva.

El mandatario demanda tasas bajas porque esto impulsa la actividad económica y reduce los intereses de la deuda pública, muy elevada en Estados Unidos. Pero muchos economistas advierten que esto puede reavivar presiones inflacionarias.

Trump declaró el martes a CNBC que se sentiría decepcionado si el nuevo presidente de la Fed no redujera rápidamente las tasas y volvió a arremeter contra Powell por un costoso proyecto de renovación de la sede del banco, objeto de una investigación del Departamento de Justicia.

Warsh insitió que corresponde a la propia Fed mantenerse por fuera de la influencia política.

"No creo que la independencia de la política monetaria se vea amenazada cuando los funcionarios electos expresan sus opiniones sobre las tasas", afirmó.

Demostrar su valía

Los 11 demócratas del Comité Bancario pidieron la semana pasada que se retrasara el proceso de nominación de Warsh hasta que concluya el caso sobre Powell y el de la gobernadora de la Fed Lisa Cook. Trump intentó destituir a Cook por acusaciones de fraude hipotecario y se espera un fallo de la Corte Suprema.

El senador republicano Thom Tillis, que integra el panel controlado por su partido, también prometió bloquear a todos los nominados a la Fed —incluido Warsh— hasta que se resuelva la pesquisa que involucra a Powell. El martes instó a cerrar la investigación.

Con apenas 13 republicanos en el comité, el voto contrario de Tillis podría complicar a Warsh, necesita luz verde del panel para pasar a una votación en el pleno del Senado.

"Tiene que ser muy cuidadoso de no enfadar a Trump", y al mismo tiempo evitar que los vea "débil o susceptsiones políticas", dijo a la AFP David Wessel, investigador de Brookings.

El martes, Warsh señaló que el banco central debe "mantenerse en su carril" en materia de políticas.

Pero Elizabeth Warren, la principal demócrata del comité, sostuvo que las investigaciones sobre Powell y Cook estaban diseñadas para presionar a los responsables de política de la Fed a cumplir las órdenes de Trump.

Y alertó sobre el riesgo de tener "una marioneta" del presidente al mando del banco central.

Presiones inflacionarias

Warsh también expresó ciertas críticas al enfoque actual de la Fed respecto a la comunicación de su política, pero no respondió directamente si seguiría dando una conferencia de prensa tras cada reunión sobre tasas.

El economista de ING James Knightley declaró a la AFP que los analistas observan cuánto se alinea Warsh con el enfoque del presidente de recortar las tasas.

Cuando fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, a Warsh se le consideraba más partidario de mantenerlas altas para controlar la inflación.

Pero parece haber cambiado de postura, dijo Knightley.

Ahora, el encarecimiento de la gasolina por la guerra en Oriente Medio representa un desafío para los recortes de tasas.

Tendrá que reconocer los choques de precios a corto plazo, y al mismo tiempo, explicar que estos pueden no crear una amenaza inflacionaria persistente, apuntó Knightley.