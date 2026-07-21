Revolut obtiene licencia bancaria en Australia y se compromete a invertir 245 millones de euros

El neobanco Revolut ha obtenido licencia para operar como Institución Autorizada de Depósitos en Australia, por lo que recibe su primera licencia bancaria "completa y sin restricciones" en la región de Asia Pacífico, y ha adquirido el compromiso de invertir en los próximos cinco años un total de 400 millones de dólares australianos (245 millones de euros) en el mercado local.

La Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA, según sus siglas en inglés) ha otorgado esta licencia que supone la primera recibida por una 'fintech' y la segunda recibida por Revolut fuera de Europa, después de finalizar recientemente este proceso en México.

La inversión millonaria de Revolut en Australia estará centrada en la innovación de productos, el crecimiento y la creación de empleo, de tal manera que Revolut Bank Australia se sitúa en una "posición inmejorable para hacer de puente entre una banca local segura y regulada, y un ecosistema financiero global sin fronteras".

Gracias a este nuevo hito regulatorio, Revolut podrá integrar a los más de un millón de particulares y miles de empresas de su base de clientes en Australia en un ecosistema bancario que funcione de manera totalmente regulada.

Para sus actuales clientes, la transición se realizará de manera automática, sin necesidad de ningún trámite, mientras que quienes se adhieran al neobanco a partir de ahora comenzarán a operar directamente con Revolut Bank Australia.

Al contar con la nueva licencia bancaria los clientes contarán con todas las garantías del marco regulador bancario australiano, entre otras cuestiones, una protección de los depósitos por un importe máximo de 250,000 dólares australianos (unos 150,000 euros) por titular.

Revolut continúa con su crecimiento internacional con una solicitud de licencia bancaria en trámite en Estados Unidos, la reciente obtención de licencias regulatorias en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y una nueva autorización para constituirse como entidad en Perú.

"Iniciar nuestras operaciones bancarias en Australia era un objetivo estratégico a largo plazo y representa un gran avance hacia nuestra meta de convertirnos en el primer banco auténticamente global del mundo. Lograr esta licencia en un entorno tan estrictamente regulado y competitivo demuestra la fortaleza de nuestro modelo de negocio y el gran esfuerzo de toda nuestra plantilla", señaló el fundador y consejero delegado de Revolut, Nik Storonsky.

"Convertirnos en banco en Australia marca un antes y un después en nuestra trayectoria. Es un logro que responde a nuestro firme compromiso por ofrecer la mejor experiencia financiera a los australianos. Arrancamos así una nueva etapa que nos permitirá ampliar nuestro catálogo con productos de ahorro y crédito, que se sumarán a los servicios innovadores que nuestros clientes ya utilizan a diario", destacó el consejero delegado de Revolut Bank Australia, Matt Baxby.