Lanzan aplicación para impulsar el ahorro entre niños

La Caja Popular Oblatos, en alianza con la firma de innovación digital Zumura, presentó Playcoop, una aplicación móvil diseñada para fomentar el hábito del ahorro y la educación financiera entre niñas, niños y adolescentes mediante una experiencia basada en juegos, recompensas y contenidos interactivos.

La plataforma busca responder a uno de los principales retos que enfrenta el sector cooperativo: atraer y mantener el interés de las nuevas generaciones en un entorno donde las soluciones financieras digitales ganan cada vez más terreno. Mediante dinámicas de juego, la aplicación enseña conceptos de ahorro y cooperativismo de forma accesible, con el propósito de formar futuros socios comprometidos desde edades tempranas.

El lanzamiento ocurre en un momento en que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap) mantienen un crecimiento sostenido en México, pero enfrentan el desafío de renovar su base de socios.

De acuerdo con cifras del sector, el número de socios pasó de 9 millones 545,210 en marzo del 2025 a 10 millones 15,528 en marzo del 2026, un incremento anual de 4.93 por ciento.

Sin embargo, las cooperativas buscan que ese crecimiento no dependa únicamente de nuevos adultos, sino también de la incorporación y permanencia de las generaciones más jóvenes, que hoy tienen acceso a una oferta cada vez más amplia de aplicaciones financieras y plataformas digitales.

En este contexto, Playcoop pretende convertir la educación financiera en una experiencia cotidiana. Entre sus principales funciones destacan una calculadora de ahorro para establecer metas financieras, un videojuego para reforzar el aprendizaje mediante dinámicas lúdicas, un sistema de recompensas por logros alcanzados, un calendario de actividades cooperativas y cápsulas educativas en formato interactivo.

La experiencia está guiada por “Anty”, un personaje diseñado para acercar los principios del cooperativismo y la cultura del ahorro a los menores.

De acuerdo con Zumura, la aplicación busca atender tres desafíos estructurales de las cooperativas mexicanas: la pérdida del relevo generacional, los modelos tradicionales de educación financiera con bajos niveles de participación y la creciente brecha digital entre las instituciones y los jóvenes. La apuesta es que los menores no solo desarrollen hábitos de ahorro, sino también un sentido de pertenencia hacia el modelo cooperativo.

Caja Popular Oblatos cuenta con más de 50 años de operación y fue la primera sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (Socap) del occidente del país en obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Actualmente reúne a 164,198 socios y administra activos por 3,583.1 millones de pesos.

Además, la cooperativa atiende a más de 34,000 menores ahorradores, segmento al que está dirigida esta nueva herramienta digital. Con Playcoop, la institución busca fortalecer la cultura del ahorro desde edades tempranas y facilitar la transición de estos usuarios hacia una participación activa dentro del modelo cooperativo cuando alcancen la mayoría de edad.

Avances en otras cooperativas

La apuesta de Caja Popular Oblatos se suma a una tendencia más amplia dentro del sector cooperativo por acelerar su transformación digital para mejorar la experiencia de los socios y atraer nuevos usuarios. En meses recientes, Zumura también implementó una plataforma de banca móvil para Caja Solidaria Regional Serrana y Caja Solidaria Tecolotlán, y ha informado que otras nueve cooperativas se encuentran en distintas etapas de adopción de esta tecnología.

Por su parte, Caja Popular Mexicana, la mayor cooperativa de ahorro y préstamo del país, reportó durante el 2025 avances en su estrategia digital con la consolidación de la aplicación CPM Móvil Plus, que al cierre del año registraba cerca de 1.3 millones de usuarios. A través de esta plataforma, los socios pueden realizar operaciones financieras y solicitar diversos tipos de financiamiento, incluidos créditos automotrices e hipotecarios.

La cooperativa informó además que durante el 2025 se realizaron más de 10.3 millones de operaciones mediante la aplicación, mientras que su Servicio Electrónico por Internet continuó ampliando su base de usuarios. Ambos canales forman parte de una estrategia que combina la atención digital con la red de sucursales físicas, un modelo que otras Socap buscan replicar para mantenerse competitivas frente a bancos y fintech, al tiempo que fortalecen la vinculación con las nuevas generaciones de socios.

La cooperativa atiende a más de 34,000 menores ahorradores, segmento al que está dirigida esta nueva herramienta digital.