Trump declara ingresos superiores a 1,400 millones de dólares procedentes de empresas de criptomonedas

El presidente estadounidense Donald Trump declaró más de 1,400 millones de dólares en ingresos procedentes de las empresas de criptomonedas de su familia el año pasado, lo que demuestra cómo Trump ahora obtiene la mayor parte de sus ingresos de activos digitales que se han beneficiado de sus políticas, según una revisión de sus últimas declaraciones financieras publicadas el martes.

Los documentos presentados ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos para su declaración anual de 2025 revelaron que sus empresas recibieron casi 800 millones de dólares de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas que él y sus hijos cofundaron. Estos ingresos, que el Presidente comparte con miembros de su familia, incluyeron más de 520 millones de dólares provenientes de la venta de criptomonedas y más de 250 millones de dólares por la venta de participaciones en World Liberty.

Trump declaró haber recaudado otros 635 millones de dólares por la venta de sus monedas con el meme de Trump.

Las criptomonedas han transformado la fortuna del Presidente. Por ejemplo, en su declaración de hace un año, el Trump declaró ingresos de 57.35 millones de dólares por la venta de tokens en World Liberty, cifra que luego se multiplicó por nueve en la declaración de este año.

Según estimaciones recientes de Reuters, la familia Trump ha ganado, al menos, 2,300 millones de dólares con proyectos relacionados con las criptomonedas desde que Trump regresó a la Casa Blanca en 2025.

Al asumir el cargo, Trump comenzó a implementar políticas e iniciativas que la industria consideraba beneficiosas, desde la aplicación de normas federales para las criptomonedas estables hasta la reducción de la supervisión de la industria por parte del Departamento de Justicia de EU y la Comisión de Bolsa y Valores.

Para el 2025, el Presidente declaró ingresos superiores a 80 millones de dólares procedentes de acuerdos con diversas empresas de medios de comunicación y 52 millones de dólares procedentes de la concesión de licencias de su nombre a promotores inmobiliarios extranjeros por parte de su empresa, impulsadas principalmente por acuerdos con socios de Medio Oriente.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró: “Ni el Presidente ni su familia han incurrido jamás, ni incurrirán, en conflictos de intereses. El presidente Trump, con orgullo, convirtió a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas mediante decretos presidenciales”.