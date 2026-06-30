Cuándo, a qué hora y contra quién jugará México tras ganarle a Ecuador

Tras conseguir una victoria frente a Ecuador, la Selección Mexicana de Futbol aseguró su boleto a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, manteniendo vivo el sueño mundialista ante su afición.

Este martes, México jugó su cuarto partido en el que goleó a Ecuador 2-0 en los desiseisavos de final. Con un gol de Julián Andrés Quiñones y otro de Raúl Jiménez, México consiguió el pase a los Octavos de Final del Mundial 2026 de la FIFA.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Javier Aguirre jugará el partido de Octavos de Final el próximo domingo 5 de julio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). El Tricolor jugará cobijado por su gente en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

¿Quién será el rival?

El adversario de México se definirá este miércoles 1 de julio, cuando se enfrenten las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo.

Los ingleses, bajo la dirección de Thomas Tuchel, sellaron su boleto a los dieciseisavos de final de forma invicta y en la cima del Grupo L. El conjunto británico venció con solvencia a Croacia (4-2) y a Panamá (2-0), además de firmar un empate sin goles ante Ghana, impulsados por un inspirado Harry Kane que ya registra tres goles en el torneo.

Por su parte, los Leopardos de la República Democrática del Congo están viviendo un torneo histórico en su segunda aparición mundialista (la primera desde 1974). El cuadro africano avanzó de manera agónica como uno de los mejores terceros del Grupo K gracias a un valioso empate 1-1 frente a Portugal y un triunfo por 3-1 sobre Uzbekistán, iluminado por un doblete de Yoane Wissa. Ahora, buscarán dar el gran golpe del campeonato ante uno de los máximos candidatos al título.