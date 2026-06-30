Mundial 2026: Claudia Sheinbaum felicita al Tri por su victoria ante Ecuador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la Selección Mexicana de Futbol por su triunfo frente a Ecuador y obtener así su pase a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal reconoció al Tri que se mantuvo invicto en el partido realizado en el estadio Azteca.

"Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!", dijo la mandataria a través de su cuenta de la red social X.

Sheinbaum vio el encuentro entre México y Ecuador acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México en el Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, donde se transmitió el partido en pantallas gigantes.

Es el primer triunfo del Tri en un choque de eliminación directa en 40 años, desde que avanzó a cuartos de final en la justa de 1986, en la que también fue anfitrión.

El próximo rival en el Mundial, organizado por México junto a Estados Unidos y Canadá, saldrá del vencedor en el partido entre Inglaterra y RD Congo, que se disputa el miércoles.

Ese choque se celebra también en el Azteca, donde México se mantiene invicto en los Mundiales, que ha organizado en tres oportunidades.

Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos y Raúl Jiménez selló el triunfo nueve minutos después (31'), dos goles que hicieron que la tribuna del estadio Ciudad de México estallara en gritos y cantos.