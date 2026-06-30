Festival Internacional Cervantino replantea su modelo y busca expandirse

El Festival Internacional Cervantino inicia una reconfiguración en su modelo de programación, presencia territorial y búsqueda de públicos.

Esa fue la principal apuesta anunciada este martes durante la presentación de la edición 54 del encuentro, realizada de manera simultánea en el Lunario del Auditorio Nacional y en el Auditorio del Estado, en Guanajuato. El festival se celebrará del 3 al 18 de octubre, tendrá a Francia como país invitado de honor y, por primera vez en dos décadas, dejará atrás la figura del estado invitado.

En su lugar, la programación nacional incorporará propuestas provenientes de 20 entidades federativas, entre ellas Baja California, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán, como parte de un replanteamiento que, según la Secretaría de Cultura federal, busca ampliar la representación de la diversidad artística del país y fortalecer el carácter nacional del festival.

La edición 54 reunirá 212 funciones y 2,746 artistas de 29 países y 20 estados mexicanos. También registrará un incremento cercano al 50% en el presupuesto destinado a programación artística y reducirá su duración de 19 a 16 días, ajuste que, explicó la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, responde a una reorganización del calendario cultural y turístico de Guanajuato.

En la presentación participaron además la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; la secretaria de Cultura de Guanajuato, Lizeth Galván Cortés, y la directora general de Circuitos y Festivales, Valeria Palomino de las Casas.

Un nuevo concepto

La modificación más significativa, sin embargo, no es de calendario ni de presupuesto, sino de concepción. En entrevista con medios al término de la presentación, Curiel de Icaza defendió el abandono del modelo de estado invitado, vigente desde hace alrededor de dos décadas, al considerar que había dejado de responder a la diversidad artística del país.

"Cuando llego y veo que cada año es un estado invitado nada más, por muy rico que sea ese estado, está complicado que un solo estado dialogue con el mundo. México tiene una escena artística enorme y el Cervantino tiene que ser su principal escaparate", expresó.

La funcionaria sostuvo que la nueva política busca que el festival deje de concentrar la representación nacional en una sola entidad y abra espacio a creadores de distintas regiones del país.

"Todos los estados quieren venir y no se van a esperar 32 años para ver si les toca. Nos parecía que ese cambio de modelo ya era urgente. La conversación tiene que ser amplia y que todos los artistas se sientan convocados", afirmó.

En ese sentido, explicó que el objetivo es que el Cervantino fortalezca su papel como plataforma de proyección para artistas mexicanos ante programadores internacionales, además de consolidar colaboraciones entre instituciones nacionales.

La programación nacional contempla 35 presentaciones provenientes de 20 entidades federativas. Entre ellas destacan el homenaje al centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, encabezado por el tenor sonorense Arturo Chacón Cruz y el Mariachi Gama 1000; la participación de la Orquesta Típica Yukalpetén, de Yucatán; el Safa Ensamble de Percusiones, de Sinaloa; el Cuarteto de Mario Nandayapa, de Chiapas; la cantante Renee, de Nuevo León; y la reposición de Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman, con motivo de sus 30 años.

Como estado anfitrión, Guanajuato mantendrá una programación propia con proyectos como Delay, de Physical Momentum; Levante y Alisio, encabezado por la clarinetista Angélica Retana Ramos y el músico francés Philippe Cuper; los recorridos literarios de Amaranta Caballero y exposiciones dedicadas a Luis Nishizawa.

Atractiva presencia francesa

En el plano internacional, Francia encabezará una delegación artística integrada por compañías como Les Métaboles, Ensemble Pygmalion, Chaillot Théâtre National de la Danse, Mohamed El Khatib, Leïla Ka y el colectivo NOVAYA, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas con México.

La inauguración del festival estará a cargo del vocalista estadounidense Mike Patton con Mondo Cane, proyecto en el que reinterpretará repertorio italiano acompañado por un ensamble conformado por músicos italianos y mexicanos en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. La programación internacional también incluye a la Camerata de Salzburgo junto con la violinista María Dueñas; el Ensemble Modern, de Alemania; la Compañía Antonio Gades con Carmen; la coreógrafa uruguaya Tamara Cubas; el Ballet de Marsella con (LA)HORDE x RONE; el Grupo Niche, de Colombia, y la clausura con la francesa Dabeull Live Band.

Curiel de Icaza defendió también la incorporación de artistas provenientes de escenas contemporáneas y populares como parte de una estrategia para atraer nuevas generaciones al festival.

"No podemos quedarnos con una sola visión ni pensar únicamente en el público de siempre. Los festivales evolucionan y también tenemos que considerar a los jóvenes, que no necesariamente tengan que ir a festivales privados para encontrarse con propuestas internacionales de gran calidad", señaló.

La secretaria añadió que el fortalecimiento del Circuito Cervantino permitirá llevar más de un centenar de actividades a 13 estados del país, mientras que el programa Más allá de Guanajuato proyectará funciones en espacios comunitarios, como parte de una estrategia para ampliar el alcance territorial del festival. A ello se suma un incremento en los recursos destinados a programación artística, que pasaron de 32 a cerca de 50 millones de pesos, con énfasis en la circulación nacional, las coproducciones y las nuevas comisiones de obra.

Con estos cambios, la Secretaría de Cultura plantea una nueva etapa para el Cervantino: un festival que mantiene su vocación internacional, pero que busca convertirse, al mismo tiempo, en la principal plataforma de exhibición y proyección de la diversidad artística mexicana.

Cartel del 54 Festival Internacional Cervantino.Cortesía

Todos los estados invitados

Festival Internacional Cervantino

3 al 18 de octubre de 2026

Funciones: 212

Artistas participantes: 2,746

Países representados: 29

Estados mexicanos participantes: 20

Presupuesto para programación artística:

Cerca de 50 millones de pesos, frente a los 32 millones ejercidos en 2025

Las claves del nuevo modelo

Desaparece la figura del estado invitado, vigente durante las últimas dos décadas.

La programación nacional reunirá 35 presentaciones provenientes de 20 entidades federativas.

El Circuito Cervantino llevará más de 100 actividades a 13 estados del país.

El programa Más allá de Guanajuato transmitirá funciones en espacios comunitarios para ampliar el acceso al festival.