Waller dice que la Fed podría necesitar subir las tasas de interés en el "corto plazo"

El banco central de Estados Unidos podría necesitar subir las ⁠tasas de interés "en el corto plazo" si los próximos datos muestran que la inflación se mantiene muy sobre el objetivo del 2%, dijo este lunes el gobernador de ⁠la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, que sostuvo ⁠que la política monetaria se encuentra en una "encrucijada".

Waller, en unas declaraciones preparadas para su intervención ante la Asociación de Economía Empresarial de Nueva York, dijo que la dirección será determinada por la nueva información, empezando por el reporte sobre la inflación al consumo que se publicará el martes.

La Fed se encuentra en un momento en el que no debe mostrarse "indiferente" si los datos apuntan en la dirección equivocada, agregó.

Waller habló tras la reanudación del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, lo que podría hacer que los precios del petróleo volvieran a subir y eliminara uno de los factores que, aparentemente, estaban a punto de contribuir a la reducción de los costos.

"Sigue existiendo un argumento creíble para que la inflación comience a retroceder hacia nuestro objetivo del 2% con la política monetaria en su configuración actual. Pero me preocupa la hipótesis, igualmente plausible, de que los datos de las próximas semanas muestren que la inflación se mantendrá alta o incluso tienda al alza, lo que requeriría una política monetaria más restrictiva en el corto plazo", dijo Waller.

En concreto, ⁠señaló que le preocupa que los recientes reportes ⁠sobre la inflación hayan puesto ⁠de manifiesto que las presiones sobre los precios parecen estar extendiéndose por toda la economía, y ⁠no solo por la influencia de los aumentos de los aranceles o del reciente repunte de los costos energéticos, lo que podría reflejar una inflación más sistémica.

"No me tomo a la ligera las señales inflacionistas de las que he hablado hoy. Si esta semana obtenemos otro dato alto de inflación subyacente, el FOMC tendrá que plantearse endurecer la política monetaria a corto plazo", dijo Waller, usando el acrónimo para el ⁠Comité de Mercados Abiertos de la Fed.

Waller añadió que se necesitarían "varios meses de datos más bajos para considerar que la inflación avanza en la dirección correcta".