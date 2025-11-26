Lectura 1:00 min
ICO de España y Sabadell México firman acuerdo por hasta 70 millones de dólares
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) español y Banco Sabadell México informaron este miércoles que firmaron un nuevo acuerdo de colaboración por hasta 70 millones de dólares.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) español y Banco Sabadell México informaron este miércoles que firmaron un nuevo acuerdo de colaboración por hasta 70 millones de dólares.
Los préstamos podrán concederse en dólares o en moneda local, y estarán destinados tanto a proyectos de inversión como a necesidades de liquidez de las empresas beneficiarias, señaló el comunicado conjunto.
Te puede interesar
El acuerdo es parte de la denominada Línea ICO Canal Internacional, destinada a impulsar proyectos de empresas vinculadas con España.
Este es el cuarto acuerdo entre ambas instituciones en los últimos seis años. Los anteriores han financiado hasta ahora 50 proyectos en sectores clave de la economía mexicana, incluyendo energía, construcción, hostelería, transporte y almacenamiento, entre otras industrias.