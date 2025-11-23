Actividad económica de México retrocedió 0.6% en septiembre, confirma IGAE

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) confirmó un retroceso de la economía mexicana durante septiembre del 2025, con una caída mensual de 0.6%, lejos del crecimiento de 0.1% que anticipó el Indicador Oportuno en octubre.

Esta representa la mayor caída mes a mes en lo que va del 2025, de acuerdo con datos dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“La caída de septiembre incrementa la probabilidad de que veamos una contracción en el último trimestre del año”, afirmó Gabriela Siller, directora de análisis en Grupo Financiero Base.

Indicó que su expectativa es que la economía mexicana se contraerá en el último trimestre de manera similar al tercer cuarto del año, con lo cual la economía mexicana solo crecería 0.5% en todo el 2025.

“No será un periodo de recesión a pesar de la caída en dos trimestres consecutivos, sino más bien de estancamiento”, comentó.

Por su parte, Janneth Quiroz, directora de análisis en Grupo Financiero Monex, dijo que la caída del IGAE en septiembre “confirma una desaceleración en la economía, situando a las principales actividades económicas en una zona de estancamiento”.

“Este débil desempeño aumenta la probabilidad de que el cuarto trimestre se registre un menos crecimiento al esperado previamente, por lo que no se descarta una posible contracción de la economía mexicana para el cierre de año”, advirtió Quiroz.

La industria está en recesión

Por actividad económica, las primarias (agropecuarias) bajaron en septiembre 4.9% a tasa mensual, mientras que las secundarias (industria) y terciarias (servicios y comercio) cayeron 0.4 y 0.5%, respectivamente, según el Inegi.

A tasa anual, el IGAE igualmente retrocedió 0.6%, con una contracción de 3.3% en las actividades secundarias en su comparación con septiembre del 2024.

“La actividad industrial está en recesión, porque todos sus componentes muestran caídas (anuales), algo que no se veía desde el 2020”, aseguró Siller.

Quiroz aseguró que las manufacturas, la construcción y el comercio minorista persisten con un notorio debilitamiento y falta de impulso, “recordando que estos son pilares clave para el crecimiento”.

El jueves pasado se dio a conocer en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOEA) que la economía habría retrocedido en septiembre 0.5% mensual, lo cual constituía una revisión desde el crecimiento de 0.1% informado anteriormente por el Inegi.

El viernes, el Inegi dio a conocer que el PIB mantuvo una contracción trimestral de 0.3% en julio-septiembre frente al trimestre previo, el mismo dato dado a conocer de manera oportuna.