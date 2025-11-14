Sabadell descarta realizar una "expansión agresiva" en su negocio minorista en México

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, se mostró en contra de realizar una "expansión agresiva" en el negocio minorista de México, segmento que la entidad opera desde 2023.

En 2022, en pleno proceso de transformación del negocio para ganar eficiencia y rentabilidad, la entidad catalana optó por salir de la banca minorista mexicana, pero permanecer en el negocio a empresas y de inversión.

Sin embargo, un año más tarde, en 2023, Sabadell decidió relanzar su negocio minorista, con un proyecto digital y "con muchísimo cuidado" y "costes bajísimos", según explicó el CEO en rueda de prensa para dar a conocer los resultados del grupo hasta septiembre.

A preguntas de los periodistas, González-Bueno defendió que la franquicia mexicana está "cada día mejor", mejorando tanto en costes como en rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) y en volúmenes.

Igualmente, el negocio minorista está funcionando "muy bien", creciendo y cada día "más rentables". Además, explicó que está aportando "algo de pasivo" que, en términos relativos, es más barato. "Por lo tanto, más y mejor de lo mismo y seguimos en esa vía", agregó.

Sin embargo, señaló que el nivel de ambición de Sabadell por captar pasivo minorista, fundamentalmente depósitos, está "por así decirlo, en suspenso, pendientes de ver si el mercado funciona hacia puntos algo más estables".

En concreto, señaló que se ha observado una "competencia digital creciente" por parte de "jugadores importantes y, algunos, conocidos". Estos 'players' estarían realizando operaciones con unos precios ofrecidos a clientes "que no justifican seguir por esa línea". Así, Sabadell ha dejado la ambición por captar pasivo de manera agresiva "un poco congelada".

Según las cuentas publicadas esta semana, Sabadell registró un incremento del 10.8% de su saldo crediticio en México hasta septiembre en variación interanual, y del 6.7% en el tercer trimestre estanco, impactadas ambas métricas por el cambio de dólar y el peso mexicano.

A tipo de cambio constante, la comparativa interanual registra un incremento del 12.7% y del 5.3% en el trimestre.

El beneficio neto de la franquicia aumentó casi un 22% hasta septiembre, hasta los 50 millones de euros, si bien el margen de interés se redujo un 9.6%, hasta los 141 millones de euros. Las comisiones netas alcanzaron los 17 millones, un 13.3% más, mientras que los costes se redujeron en la filial un 22.3% hasta los 73 millones de euros.

Entrada de Openbank en México

Una de las entidades que se está mostrando activa en la captación de depósitos en México es Openbank, cuyo lanzamiento oficial en el país se produjo en el primer trimestre de este año, tras comenzar a realizar algunas operaciones en noviembre de 2024.

En concreto, hace un año, el banco digital, que forma parte del Grupo Santander, comenzó ofreciendo un depósito con una remuneración del 12.5% a un número reducido de clientes, bajo un formato conocido como 'family & friends'.

Ya el pasado mes de febrero es cuando el banco lanzó de forma masiva su oferta, que incluía un depósito remunerado al 10%, siguiendo la evolución de los tipos de interés oficiales en México. Desde entonces, y hasta septiembre, Openbank ya ha atraído a 300,000 clientes y ha captado 230 millones de euros.