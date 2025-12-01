Hogares en México recibieron 5,635 millones de dólares en remesas durante octubre

Las familias mexicanas beneficiadas por el ingreso de remesas captaron 5,635 millones de dólares durante octubre, informó este lunes el Banco de México (Banxico).

Con esta entrada de los llamados migradólares, se completaron seis meses consecutivos de ingresos mensuales superiores a los 5,000 millones de dólares, desde mayo de 2025. Y al revisar a detalle el comportamiento mensual de estas transferencias en el transcurso del año, queda octubre como el periodo donde ingresó el mayor flujo mensual de esas transferencias en dólares.

No obstante a la importante entrada de remesas captada en octubre, al hacer un comparativo respecto las transferencias recibidas por esos mismos 4.4 millones de familias en el mes octubre del año pasado, se observa una nueva caída, de 1.7 por ciento.

Esta tendencia de una entrada inferior a la que se observó el año pasado, se ha mantenido constante durante siete meses consecutivos.

Para explicar este comportamiento de las remesas en México durante 2025, expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), liderados por René Maldonado; explicaron en un reporte que “las tasas de crecimiento notoriamente negativas observadas este año (en México), indican un retorno a los valores de tendencia previos”.

“Estas tasas de crecimiento tan marcadamente negativas se explican por un fenómeno conocido como el efecto base, según el cual los crecimientos inusualmente altos del año base, que es el 2024, afectan tasas de crecimiento que se calculan en el siguiente año”, explicaron los expertos del BID en el informe titulado “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025. Adaptaciones en un contexto de incertidumbre”.

La información reportada por el Banxico muestra que en los diez meses reportados hasta ahora por el instituto central, las remesas que han ingresado al país suman un acumulado de 51,344 millones de dólares, que es inferior en 5.1% al flujo captado en el mismo lapso del 2024, cuando ascendieron a 54,090 millones de dólares.

Emisores de remesas y sus retos

Desde Nueva York, el economista para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos, identificó a la evolución del mercado laboral de Estados Unidos y los salarios de los trabajadores poco calificados como los dos riesgos clave para los emisores de las remesas en Estados Unidos.

