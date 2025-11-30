Remesas desaceleran; poder de compra cae

Los hogares receptores de remesas en México han experimentado este año un menor flujo de remesas respecto de los niveles históricos captados el año pasado y una pérdida del poder de compra en pesos mexicanos.

Así lo explicó el responsable de la Dirección de Estadísticas Económicas y el Foro de Remesas de América Latina del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (Cemla), Jesús Cervantes González.

“Para el país, lo importante son los dólares recibidos por remesas, pero para los hogares receptores, lo que cuenta es lo que pueden comprar con dichas remesas y ahí interviene el tipo de cambio y la inflación interna, aunque ésta última vaya a la baja”, precisó.

Entrevistado por El Economista, reveló que desde el 2021, la inflación interna y la apreciación del peso mexicano en el mercado cambiario han disminuido el poder de compra de las remesas recibidas por México, subrayó.

Señaló que, en el 2022, las remesas en dólares crecieron 12.1% pero en pesos constantes solo aumentaron 3 por ciento. Para el 2023, aumentaron 7.6% anual en dólares, pero en pesos constantes cayeron 10.2 por ciento. Y en el 2024, las remesas solo aumentaron 2.3% y en pesos constantes, crecieron 1.3 por ciento.

Declaró que en “en diciembre del 2020, el ingreso anual por remesas resultó de 41,704 millones de dólares y al cierre de septiembre del 2025, alcanzó 62,068 millones de dólares. Esto significa que representaron un incremento en ese periodo de 57 meses de 48.8 por ciento”.

No obstante, en pesos constantes, el poder de compra de los hogares receptores, las remesas aumentaron solo 4.6% en el mismo periodo.

Aclaró que para las familias beneficiadas, lo que cuenta es lo que pueden comprar con dichas remesas y ahí intervienen el tipo de cambio y la inflación interna, aunque esta última vaya a la baja, señaló.

Así, comentó que en diciembre del 2020 se ha presentado inflación acumulada aunque vaya a la baja y en ese mismo lapso, el peso se ha apreciado frente al dólar, reduciendo la capacidad de compra de las remesas.

Los 500 dólares que tienen cara de 355

Cervantes González, expuso que el poder de compra en México en octubre del 2025, de 500 dólares recibidos por remesas fue equivalente a 355.9 dólares de diciembre del 2020.

Esto, porque de diciembre del 2020 a octubre del 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumuló un incremento de 29.7% y en ese periodo, el peso registró una apreciación nominal de 7.7 por ciento.

Al combinar ambos efectos, resulta una disminución del poder de compra de las remesas recibidas.

De hecho, para que en octubre del 2025, el receptor de remesas alcanzara el poder de compra en México que tenía con 500 dólares de diciembre del 2020, necesitaría haber recibido 702.4 dólares.

Cervantes González lleva poco más de dos décadas analizando el tema de las transferencias en dólares en forma de remesas y actualmente es responsable del Foro de remesas para el Cemla.

El Foro de remesas es un mecanismo de cooperación técnica conde los bancos centrales y otros organismos discuten, analizan e implementan acciones para profundizar sobre el impacto económico de las remesas en América Latina y el Caribe así como para facilitar la inclusión financiera de los receptores.

Apenas la semana pasada, el vicepresidente y co director de inversiones de la administradora de fondos de Franklin Templeton, Ramsé Gutiérrez, explicó que las remesas no solo están desacelerando en dólares, sino que este 2025 será el tercer año consecutivo que caerá su poder de compra.

Para ilustrarlo, comparó el comportamiento anual en UDIS de las remesas captadas en México, es decir, las ajustó por inflación. Según sus datos, en el 2023, hubo una caída de 11.8% anual en el poder adquisitivo de las remesas; en 2023 se presentó nulo avance y en 2025, será una nueva caída de 2 por ciento.