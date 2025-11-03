Buscar
Hogares en México recibieron 5,214 millones de dólares en remesas durante septiembre

La caída en los flujos anuales de envíos de dólares puede estar explicada por la caída de los de los llamados “migrantes en tránsito” que, ante el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y México, regresaron a sus países de origen.

Yolanda Morales

Los hogares receptores de remesas captaron 5,214 millones de dólares durante septiembre, informó este lunes el Banco de México (Banxico).

Con esta entrada de los llamados migradólares, se hilaron cinco meses consecutivos de ingresos mensuales, superiores a los 5,000 millones de dólares.

No obstante al importante flujo mensual, al hacer un comparativo respecto de los dólares recibidos por esos mismos 4.1 millones de familias en el mismo mes de septiembre del año pasado, se observa una nueva caída de 2.7 por ciento. Este mismo comportamiento anual incorpora un sexto mes consecutivo de mengua respecto del dinamismo observado en la entrada de remesas del año anterior.

De acuerdo con el economista jefe para América Latina en Barclays, Gabriel Casillas, las remesas siguen entrando al país, pero ha menguado el dinamismo de los flujos respecto de los históricos del año pasado.

“Lo que puede ser explicado por el hecho de que se ha reducido la población de migrantes en tránsito, ya que al endurecerse la política migratoria en Estados Unidos y aquí mismo en México, en las dos fronteras, los migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos, han regresado a sus hogares en Centroamérica; el Caribe y Sudamérica”.

Las cifras del banco central muestran que las remesas ingresaron a través de 13.1 millones de operaciones, que significó una moderación respecto de los 13.8 millones de transacciones observadas el mismo mes del año pasado.

INFORMACIÓN EN PROCESO...

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

